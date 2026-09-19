Hơn 8.000 cây sâm Ngọc Linh bị chuột cắn phá

Hàng nghìn gốc sâm Ngọc Linh tại Quảng Ngãi đang bị chuột núi cắn phá nghiêm trọng. Theo thống kê sơ bộ từ giữa tháng 8/2026 đến nay, trên địa bàn xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cũ) có khoảng 300 hộ trồng sâm bị chuột cắn phá với khoảng 7.500 cây sâm Ngọc Linh từ 1 đến 10 năm tuổi bị thiệt hại.

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri cho biết, chuột phá sâm nhiều nhất vào thời điểm mùa quả chín, khoảng đầu tháng 9. Tổng giá trị thiệt hại bước đầu ước tính khoảng 4 tỷ đồng.

Người dân đặt bẫy bắt chuột phá sâm Ngọc Linh

Không chỉ cắn phá thân, lá, chuột còn đào bới, cắn ăn củ sâm Ngọc Linh. Do các vườn sâm nằm trên núi, trải rộng và xen kẽ với rừng tự nhiên nên việc ngăn chuột xâm nhập gặp nhiều khó khăn. Trước mắt, UBND xã Măng Ri đang tuyên truyền, vận động người dân tăng cường các biện pháp bảo vệ vườn sâm như trực đêm, đặt bẫy, dùng ni lông che chắn các luống sâm… nhằm hạn chế chuột xâm nhập, cắn phá.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo xã Măng Ri, việc phòng ngừa chuột gặp không ít khó khăn do khu vực trồng sâm nằm trên núi, địa hình rộng, nhiều khu vực rừng tự nhiên, tạo điều kiện thuận lợi cho chuột sinh sống và tìm đến các vườn sâm.

Cây sâm Ngọc Linh bị chuột cắn phá.

Không chỉ tại Măng Ri, chuột cũng đang gây thiệt hại cho các vườn sâm Ngọc Linh ở xã Tu Mơ Rông. Tại thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông, thống kê bước đầu cho thấy khoảng 1.000 cây sâm Ngọc Linh bị chuột cắn phá. Để hạn chế thiệt hại, người dân chủ yếu đặt bẫy, canh chuột hoặc dùng tôn vây quanh khu vực trồng sâm để ngăn chuột xâm nhập.

Sâm Ngọc Linh là cây dược liệu có giá trị kinh tế cao, được người dân vùng núi Ngọc Linh đầu tư chăm sóc trong nhiều năm mới có thể thu hoạch. Việc hàng nghìn cây sâm bị chuột cắn phá đang gây thiệt hại đáng kể cho các hộ dân, đồng thời đặt ra yêu cầu cần có giải pháp hiệu quả hơn để bảo vệ vùng trồng sâm.