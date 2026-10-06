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Huế chủ động điều tiết hồ chứa, cảnh báo lũ quét, sạt lở

Thứ Ba, 11:45, 06/10/2026
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VOV.VN - Thành phố Huế đang chủ động điều tiết các hồ chứa, hồ thủy điện, đồng thời rà soát phương án ứng phó, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, không để bị động trước các tình huống thiên tai.

 

Sáng nay (6/10), nhiều nơi trên địa bàn thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như An Tây, phường An Cựu 124mm; Bình Tiến, xã Bình Điền 117 mm; Cổ Bi, phường Phong Thái 134 mm. Theo dự báo, từ ngày 6 đến 15/10, tổng lượng mưa tại thành phố Huế phổ biến từ 300-550mm, có nơi trên 700 mm.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa, thủy điện chủ động vận hành, điều tiết nước, tạo dung tích phòng lũ, bảo đảm an toàn công trình và hạn chế nguy cơ ngập lụt vùng hạ du. Hồ thủy điện A Lưới phải tăng dần lưu lượng qua tràn, có thể đạt 600 m³/s; hồ A Lin B1 cũng vận hành tăng dần, có thể đạt 400 m³/s.

hue chu dong dieu tiet ho chua, canh bao lu quet, sat lo hinh anh 1
Các hồ thủy điện điều tiết về hạ du

Cùng với vận hành hồ chứa, thành phố Huế cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 9 xã, phường, nhất là khu vực miền núi, ven sông, suối và những tuyến giao thông có địa hình dốc. Chính quyền địa phương được yêu cầu rà soát các điểm nguy hiểm, chủ động phương án di dời người dân, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và địa điểm sơ tán theo phương châm “4 tại chỗ”. Đại tá Đoàn Sinh Hòa, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết:

“Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế triển khai công tác rà soát lại địa bàn. Chúng tôi đã tiến hành chỉ đạo các Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường rà soát lại các địa bàn, các hồ đập, các đê sông ngòi, các khu neo đậu tàu thuyền cũng như là các cung đường mà có khả năng sạt lở để tổ chức các lực lượng sẵn sàng khi có các tình huống”./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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