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Giằng néo, chống sập đổ di tích Huế trong mùa mưa bão

Thứ Sáu, 14:30, 02/10/2026
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VOV.VN - Hệ thống di tích ở thành phố Huế có hàng trăm công trình được làm bằng gỗ, nhiều di tích nằm ven sông, hồ và giữa cây xanh lâu năm. Mùa mưa bão, hệ thống di tích này đứng trước nhiều nguy cơ mất an toàn. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang chủ động rà soát, gia cố và chuẩn bị các phương án ứng phó.

Tại khu vực Hoàng thành Huế, lực lượng bảo vệ đã giằng néo nhiều công trình cao, dễ chịu tác động của gió lớn như Lầu Ngũ Phụng, Hiển Lâm Các, Thế Miếu, Nhật Thành Lâu, Đông Khuyết Đài, Cung Diên Thọ và Lầu Tứ Phương Vô Sự... Các công trình như Nghênh Lương Đình, Phu Văn Lâu, Quan Tượng Đài... nằm ven sông Hương cũng được kiểm tra, gia cố.

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Giằng néo bảo vệ di tích lầu Ngũ Phụng

Ông Lê Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh quan môi trường, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: Cây xanh trong khu di tích được cắt tỉa cành nhánh, nhất là những cây cổ thụ có nguy cơ gãy, đổ. 

“Phòng Cảnh quan môi trường đã chủ động triển khai cắt tỉa cây xanh, nhất là những cây có độ cao, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của người dân và công trình... Chúng tôi đang tích cực cắt tỉa tại Đại Nội, các khu vực lăng và những điểm di tích khác, nhằm đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão”, ông Lê Trung Hiếu chia sẻ.

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Lực lượng bảo vệ di tích tiến hành giằng néo bảo vệ Phu Văn Lâu trước mùa mưa bão năm nay

Qua rà soát, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xác định một số khu vực cần thường xuyên theo dõi nguy cơ sạt lở, hư hỏng và thấm dột như Điện Hòn Chén, bến thuyền khe Châu Ê gần lăng Khải Định, một số hạng mục tại lăng Dục Đức, Hữu Tùng Tự ở lăng Minh Mạng, Điện Long An và lầu Tàng Thơ. Các hồ cảnh quan bao quanh Hoàng thành Huế  cũng được lưu ý khi mưa lớn, nước lũ kéo dài.

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Nhiều di tích nằm ven sông Hương không đảm bảo an toàn trong mưa bão

Phần lớn công trình trong Quần thể Di tích Cố đô Huế có kết cấu gỗ, hệ mái nặng, dễ chịu tác động của mưa gió. Nhiều di tích nằm ven sông, suối nên còn chịu ảnh hưởng của dòng chảy và nước lũ. Riêng Điện Hòn Chén có địa hình đặc biệt, vừa có nguy cơ sạt lở bờ sông, vừa tiềm ẩn nguy cơ đá từ phía núi lăn xuống. Nhiều du khách đến tham quan Điện Hòn Chén, bày tỏ lo ngại vì sợ đá rơi.

Ông Trần Văn Việt, ở tỉnh Nghệ An đến tham quan Điện Hòn Chén bày tỏ: “Điện Hòn Chén nơi đây là ngôi đền cổ kính và nổi tiếng linh thiêng. Tuy nhiên gần đây mưa bão, rồi sạt lở, du khách qua lại đôi khi cũng lo. Thực tế về sạt lở núi đá mong muốn có những phương pháp ngăn chặn sạt lở xảy ra.”

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Giằng néo bảo vệ di tích trong mùa mưa bão

Hàng loạt di tích trong Quần thể Di tích Cố đô Huế cũng đứng trước nguy cơ bị tác động khi mưa lớn, lũ lụt kéo dài. Đợt mưa lũ cuối năm 2025, một đoạn tường phía Bắc Hoàng thành Huế dài hơn 14 mét, cao trung bình 4,3 mét bị sập. Đoạn tường này sau đó được xử lý, phục hồi và hoàn thành vào đầu tháng 6/2026.

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Gia cố bảo vệ các công trình di tích Huế

Trước mùa mưa bão năm nay, Ban Phòng thủ dân sự của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiến hành kiểm tra toàn bộ công trình, rà soát những nguy cơ từ tình trạng xuống cấp, mưa bão, dòng chảy và các yếu tố tự nhiên để xây dựng phương án ứng phó. Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: Đối với các công trình đang được tu bổ như Điện Cần Chánh, Thái Miếu, lăng Thiệu Trị, lăng Tự Đức…, Trung tâm yêu cầu Ban Quản lý dự án Di tích Cố đô Huế và các đơn vị thi công chủ động phương án bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

“Vào mùa mưa bão đối với các công trình kiến trúc, chúng tôi đã có phương án và đã lắp đặt hệ thống cáp neo để giằng chống các công trình có nguy cơ gãy đổ. Đối với các công trình đã xuống cấp, chúng tôi tổ chức chồng đỡ, để có thể giảm thiệt hại tối đa. Để khắc phục tình trạng nước dâng cao, chúng tôi cũng đã có các giải pháp kê đặt hiện vật, cổ vật và tài sản lên các vị trí cao ráo để tránh ảnh hưởng của lũ lụt xảy ra”, ông Lê Công Sơn nói.

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Người dân sống thấp thỏm bên di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn

VOV.VN - Di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn đang được tu bổ với tổng mức đầu tư hơn 108 tỷ đồng. Thế nhưng, ngay sát khu di tích, nhiều dãy nhà tập thể đã xuống cấp nghiêm trọng, một số công trình hư hỏng, tự sụp đổ. Nhiều hộ dân vẫn sinh sống tạm bợ tại đây và luôn thấp thỏm mỗi khi mưa bão.

 

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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