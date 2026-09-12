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Sóng lớn đánh chìm tàu cá tại cảng Thuận An, Huế

Thứ Bảy, 21:33, 12/09/2026
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VOV.VN - Chiều 12/9, một tàu cá của ngư dân thành phố Huế bị sóng to, gió lớn đánh chìm khi đang neo đậu tại khu vực cảng cá Thuận An, phường Thuận An, thành phố Huế. Thiệt hại ước tính khoảng 250 triệu đồng. 

Khoảng 13h20 hôm nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An nhận được tin báo tàu cá TTH-30115-TS, dài 9m, do ông Hà Ngoảnh, sinh năm 1985, trú tại Tổ dân phố Phú Tân, phường Thuận An, thành phố Huế làm chủ, bị sóng to, gió lớn đánh chìm khi đang neo đậu trong khu vực cảng cá Thuận An.

song lon danh chim tau ca tai cang thuan an, hue hinh anh 1
Tàu cá TTH-30115-TS bị sóng to, gió lớn đánh chìm khi đang neo đậu trong khu vực cảng cá Thuận An

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An cử 8 cán bộ, chiến sĩ, do Phó Đồn trưởng phụ trách nghiệp vụ chỉ huy, phối hợp với các lực lượng và gia đình chủ tàu trục vớt tài sản, ngư lưới cụ.

Do sóng to, gió mạnh, lực lượng chức năng chưa thể trục vớt tàu cá. Phương tiện hiện được neo buộc cố định, tránh bị trôi dạt. Khi thời tiết thuận lợi, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tổ chức trục vớt. Thiệt hại ước tính khoảng 250 triệu đồng.

song lon danh chim tau ca tai cang thuan an, hue hinh anh 2
Lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An hỗ trợ  chủ tàu cá TTH-301.15-TS 

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế, từ ngày 12-15/9, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn thành phố có mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm, có nơi trên 400mm. Từ đêm 12-14/9, vùng ven biển thành phố Huế có gió mạnh dần lên cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trên vùng biển, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 1,5 đến 3m. Cơ quan chức năng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển và vùng biển ngoài khơi thành phố Huế có nguy cơ cao chịu tác động của mưa dông, gió mạnh, sóng lớn, nước dâng, có thể gây hư hỏng hoặc bị sóng đánh chìm.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung 
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