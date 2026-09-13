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Mưa lớn gây ngập nhiều khu vực ở Huế

Chủ Nhật, 12:29, 13/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều khu vực tại thành phố Huế bị ngập, một số tuyến đường, ngầm tràn bị nước bao phủ. Chính quyền các địa phương đang theo dõi sát diễn biến, cảnh báo người dân và sẵn sàng phương án di dời khi cần thiết.

Sáng nay (13/9), tại xã Hưng Lộc, nước lũ bắt đầu dâng từ khoảng 2h sáng, gây ngập tại các thôn Hòa Vang, Hòa Mỹ, Bình An, An Nông và Thuận Hóa. Một số tuyến đường vùng thấp bị ngập khoảng 20 - 30cm. Hiện trên địa bàn vẫn có mưa nhưng cường độ đã giảm. Chính quyền xã đang kiểm tra các điểm ngập, tổ chức căng dây cảnh báo và chuẩn bị phương án di dời người dân nếu tình hình diễn biến phức tạp.

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Các khu dân cư ở vùng thấp trũng bị ngập

Tại xã Phú Lộc, mưa lớn cũng làm ngập một số khu vực thấp trũng và các tuyến đường qua ngầm, tràn. Chính quyền địa phương đã bố trí biển cảnh báo, rào chắn, không để người và phương tiện qua lại tại những vị trí nguy hiểm.

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Nhiều tuyến đường ở Huế bị ngập từ 20- 30 cm

Trong khi đó, tại xã Lộc An, một số ngầm, tràn bị nước lũ dâng cao, gây khó khăn cho việc đi lại. Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân, yêu cầu không cố tình qua các khu vực nước chảy xiết để đảm bảo an toàn.

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Nhiều khu dân cư ở xã Phú Lộc, nước tràn vào nhà

Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế cho biết, mưa lớn xảy ra trên diện rộng, trong đó tập trung nhiều ở khu vực phía Nam thành phố. Một số tuyến đường vùng thấp tại các xã Phú Lộc, Hưng Lộc ngập từ 20 - 30cm. Các địa phương đã chủ động rào chắn, hạn chế người dân qua lại.

“Mưa rất lớn ở các khu vực trên địa bàn toàn thành phố, đặc biệt là khu vực phía Nam. Đối với các xã Phú Lộc, Hưng Lộc, một số tuyến đường ở vùng thấp bị ngập từ 20 đến 30cm. Những điểm trũng thấp, địa phương đã tổ chức rào chắn để hạn chế người dân đi lại, tránh thiệt hại. Sáng nay, xu thế mưa giảm và dịch chuyển về phía Bắc, do đó các khu vực này nước sẽ dần rút”, ông Đặng Văn Hòa nói.

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Một số tuyến đường ở xã Hưng Lộc ngập trên 30 cm

Theo số liệu quan trắc, từ 3h ngày 12/9 đến 3h ngày 13/9, lượng mưa tại thành phố Huế phổ biến từ 100 - 300mm. Một số nơi có lượng mưa rất lớn như A Đớt 476mm, Nhâm 513mm và đỉnh Bạch Mã hơn 680 mm. Dự báo từ hôm nay đến sáng 14/9, thành phố Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 300mm; riêng khu vực Bạch Mã có nơi trên 400mm.

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Ngầm tràn ở xã Lộc An, thành phố Huế

Từ ngày 13 đến 15/9, tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi trên 400mm; riêng khu vực Bạch Mã có thể từ 800mm đến trên 1.000mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại khu vực miền núi, nhất là những nơi có địa hình dốc, đất đã bão hòa nước. Người dân đặc biệt lưu ý khi đi qua ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh và các tuyến đường bị ngập sâu.

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Sóng lớn đánh chìm tàu cá tại cảng Thuận An, Huế

VOV.VN - Chiều 12/9, một tàu cá của ngư dân thành phố Huế bị sóng to, gió lớn đánh chìm khi đang neo đậu tại khu vực cảng cá Thuận An, phường Thuận An, thành phố Huế. Thiệt hại ước tính khoảng 250 triệu đồng. 

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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