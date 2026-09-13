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Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Huế

Chủ Nhật, 19:26, 13/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí trên Quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua TP Huế tiếp tục sạt lở taluy, bùn đất tràn mặt đường và ngập cục bộ. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục, bảo đảm giao thông.

 

Huế tiếp tục đối mặt nguy cơ sạt lở do mưa lớn

Trên Quốc lộ 49, mưa lớn gây sạt lở taluy dương tại 6 vị trí, với tổng khối lượng đất đá khoảng 290m³, đồng thời làm lấp khoảng 103m rãnh dọc. Hai vị trí Km75+830 và Km61+290 từng xảy ra tắc giao thông cục bộ trong ngày 12 và 13/9. Đến chiều nay, các điểm sạt lở gây ách tắc đã được xử lý bước đầu, giao thông được tổ chức thông xe một vệt.

Trong khi đó, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ghi nhận khoảng 4.800m³ đất đá sạt trượt tại 25 vị trí. Đáng chú ý, sạt lở lớn tại Km406+800 và Km408+350 gây ách tắc giao thông từ sáng 12/9. Ngoài ra, tuyến đường này còn ghi nhận khoảng 84m³ bùn đất tràn mặt đường tại 5 vị trí, hơn 1.100m rãnh dọc bị đất đá lấp và một đoạn đường dài khoảng 240m tại Km343+400 đến Km343+640 bị ngập sâu 15-20cm. Đơn vị quản lý đường bộ, lực lượng chức năng đã bố trí rào chắn, biển cảnh báo tại các điểm sạt lở, đồng thời huy động nhân lực, máy móc xử lý các vị trí bị ảnh hưởng.

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Sạt lở gây ách tắc giao thông.

Các lực lượng tiếp tục túc trực 24/24 giờ để điều tiết giao thông, theo dõi nguy cơ sạt lở phát sinh. Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế cho biết, một số điểm sạt lở trên Quốc lộ 49 đi A Lưới đã được đơn vị quản lý đường bộ khơi thông, giao thông trở lại bình thường. Các tuyến đường thường xảy ra sạt lở cũng được bố trí phương tiện, nhân lực để sẵn sàng xử lý khi có sự cố.

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Lực lượng chức năng túc trực thông đường.

Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế cho biết: “Đối với sạt lở tuyến Quốc lộ 49 đi các xã A Lưới xảy ra một điểm sạt lở. Theo báo cáo Sở Xây dựng, đơn vị quản lý đường bộ đã tổ chức khơi thông, hiện nay đã thông đường trở lại và đảm bảo an toàn. Đối với các tuyến thường xảy ra sạt lở thì Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý, bố trí các phương tiện, lực lượng để sẵn sàng khi có sự cố thì khơi thông, cũng như đảm bảo giao thông đi lại cho người dân”.

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Tàu hàng mắc cạn ở vùng biển Chân Mây - Lăng Cô được kéo ra biển an toàn.

Cũng trong hôm nay, tàu hàng STAR CITY, trọng tải hơn 24.000 tấn, mắc cạn ở vùng biển Chân Mây - Lăng Cô  từ ngày 12/9 đã được hai tàu lai kéo khỏi vị trí mắc cạn tại vùng biển Bình An, vịnh Chân Mây, TP Huế, đưa đến vị trí neo đậu an toàn. Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra thân tàu, máy móc và các điều kiện an toàn hàng hải trước khi tàu tiếp tục hành trình. 

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Sạt lở ở Quốc lộ 49 từ trung tâm thành phố đi các xã A Lưới, TP Huế.

Theo dự báo, từ nay đến hết ngày 15/9, TP Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi trên 400mm; riêng khu vực Bạch Mã có thể từ 800mm đến trên 1.000mm. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, nhất là tại các khu vực miền núi và dọc những tuyến đường qua địa hình đồi núi.

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Mưa lớn gây ngập nhiều khu vực ở Huế

VOV.VN - Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều khu vực tại thành phố Huế bị ngập, một số tuyến đường, ngầm tràn bị nước bao phủ. Chính quyền các địa phương đang theo dõi sát diễn biến, cảnh báo người dân và sẵn sàng phương án di dời khi cần thiết.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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