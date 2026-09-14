Tạm cấm xe lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khi mưa lớn

Việc tạm dừng khai thác, cấm xe lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn theo đề nghị của Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an. Khi thời tiết thuận lợi, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, đánh giá điều kiện an toàn trước khi cho phương tiện lưu thông trở lại.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, cao tốc Cam Lộ - La Sơn hiện có mặt cắt ngang hẹp, tổ chức giao thông 2 làn xe và đang vừa khai thác vừa thi công mở rộng lên 4 làn. Khi mưa lớn, tầm nhìn của lái xe bị hạn chế, trong khi trên tuyến có nhiều vị trí thi công, rào chắn, biển báo tạm.

Cao tốc Cam Lộ- La Sơn đang thi công mở rộng lên 4 làn

Mưa lớn cũng có thể khiến mặt đường trơn trượt, đọng nước, phát sinh bùn đất, vật liệu rơi vãi hoặc nguy cơ sạt trượt, ngập úng tại một số vị trí. Việc xử lý sự cố, cứu hộ phương tiện trong điều kiện thời tiết xấu cũng gặp nhiều khó khăn.

Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường kiểm tra hiện trường, bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, cọc tiêu, đèn cảnh báo và lực lượng hướng dẫn giao thông tại các nút giao, cửa ra vào và khu vực thi công.

Một đoạn cao tốc Cam Lộ- La Sơn

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài hơn 98 km, nối Quảng Trị với thành phố Huế. Tuyến đang được mở rộng từ 2 lên 4 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.

Trước đó, từ ngày 10/7, cao tốc này đã tạm dừng khai thác vào ban đêm. Các phương tiện, trừ xe phục vụ thi công, không được lưu thông trên tuyến từ 17h hôm trước đến 5h hôm sau.