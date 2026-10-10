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Huế tăng tốc thực hiện kịch bản tăng trưởng hai con số

Thứ Bảy, 15:32, 10/10/2026
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VOV.VN - 9 tháng năm 2026, kinh tế thành phố Huế tăng trưởng 8,72%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay, thành phố Huế đang bước vào chặng nước rút với nhiều nhiệm vụ cấp bách. Thành phố tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và xử lý các dự án chậm tiến độ

Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế thành phố Huế duy trì đà tăng trưởng khá. Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi thành phố đón hơn 6,4 triệu lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu đạt 15.400 tỷ đồng, tăng 60%; thu ngân sách Nhà nước hơn 12.350 tỷ đồng, tăng 16%.

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay, Huế cần tạo bước đột phá trong quý IV. Theo kịch bản của thành phố, tăng trưởng kinh tế trong quý cuối năm phải đạt 13,75%. Đây là thách thức lớn, đòi hỏi các ngành, địa phương phải tập trung nguồn lực, quyết tâm tạo chuyển biến trong thời gian tới.

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Ông Lê Trí Thanh (mặc áo trắng, đứng giữa), Chủ tịch UBND thành phố Huế và

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế cho biết, thành phố đang rà soát kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, sản phẩm và dự án; đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Chúng tôi cũng đã giao cho các ngành, đặc biệt là ngành Tài chính và các sở, xây dựng lại kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, từng sản phẩm cụ thể. Đối với các dự án cụ thể, phải phân loại các động lực tăng trưởng theo khả năng đạt được trong quý IV, từ công nghiệp chế biến, chế tạo, đầu tư công đến dịch vụ, thương mại... Thành phố đề ra các nhóm giải pháp tháo gỡ, tạo đột phá trong sản xuất công nghiệp; cùng doanh nghiệp nhanh chóng tháo gỡ các điểm nghẽn ảnh hưởng đến sản xuất; ưu tiên xử lý vướng mắc về thủ tục, hạ tầng, nguồn điện, cấp nước, môi trường, vật liệu và hàng hóa…”, ông Minh nói.

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Thi công cầu Vĩ Dạ chậm tiến độ ảnh hưởng việc kết nối giao thông, chưa phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư

Một trong những nhiệm vụ cấp bách là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Đến cuối tháng 9, tổng nguồn vốn đầu tư công của thành phố đạt 10.930 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân khoảng 43%. Tiến độ giải ngân chậm khiến nguồn lực đầu tư chưa được chuyển hóa kịp thời thành khối lượng công trình và giá trị kinh tế. Bà Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế đề nghị giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chủ đầu tư, sở, ngành và địa phương; đồng thời công khai tiến độ giải ngân hàng tháng, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của người đứng đầu.

“Chuyển từ đẩy mạnh đầu tư sang giao chỉ tiêu từng chủ đầu tư, từng sở, ngành, từng địa phương. Công khai tiến độ hằng tháng. Kiểm điểm trách nhiệm, nếu mà đơn vị nào giải ngân dưới 60% thì phải có tiêu chí kiểm điểm. Như thế mới thúc đẩy được”, bà Sửu nhấn mạnh.

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Ông Lê Trí Thanh (áo trắng), Chủ tịch UBND thành phố Huế trực tiếp khảo sát chợ Đông Ba, gợi mở các không gian thương mại, dịch vụ và du lịch

Cùng với giải ngân đầu tư công, thành phố Huế đang tập trung tháo gỡ vướng mắc cho 177 dự án tồn đọng, kéo dài. Đến nay, hơn 40 dự án đã được tháo gỡ khó khăn; các dự án còn lại tiếp tục được phân loại, xác định nguyên nhân và phương án xử lý. Những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và năng lực nhà thầu được yêu cầu làm rõ trách nhiệm, không để kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung. Ông La Phúc Thành, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế cho biết, thành phố đang điều chuyển dự án giữa các ban quản lý khi cần thiết, đồng thời kiên quyết xử lý những nhà thầu không đáp ứng yêu cầu.

“Uỷ ban nhân dân thành phố cũng đã chuyển đầu tư của các ban mà không thực hiện được sang cho ban khác để đảm bảo tiến độ. Thực hiện làm sao đó từ nay đến cuối năm hoàn tất các nhiệm vụ và dự án chuyển tiếp. Đối với các nhà thầu chất lượng chưa đảm bảo thì Uỷ ban nhân dân thành phố cũng cương quyết chỉ đạo các chủ đầu tư cắt bỏ hợp đồng, đưa ra công tác đấu thầu mới, không để ì ạch”, ông Thành nói.

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Thành phố Huế tăng cường kích cầu du lịch những tháng cuối năm

Việc xử lý các dự án tồn đọng không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm mà còn khơi thông nguồn lực cho giai đoạn tiếp theo. Thành phố Huế phối hợp với doanh nghiệp xây dựng các chương trình kích cầu, phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ về đêm và trải nghiệm văn hóa nhằm thu hút du khách, tăng mức chi tiêu và nâng cao hiệu quả khai thác du lịch.

Bên cạnh các giải pháp kinh tế, lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu đổi mới phương thức điều hành, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ngành, địa phương. Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế nhấn mạnh yêu cầu lấy kết quả thực chất làm thước đo quá trình thực hiện nhiệm vụ.

“Mọi giải pháp phải hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo; tạo nền tảng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030”.

Trong 3 tháng cuối năm là giai đoạn quyết định đối với mục tiêu tăng trưởng năm 2026 của thành phố Huế. Trong bối cảnh mưa lũ có thể ảnh hưởng sản xuất và thi công công trình, việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, xử lý các dự án tồn đọng, hỗ trợ doanh nghiệp và phát huy lợi thế du lịch, dịch vụ cần được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Đây không chỉ là giải pháp để thành phố Huế đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 mà còn tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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