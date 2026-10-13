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Huế chi gần 3,3 tỷ đồng hỗ trợ bảo tàng ngoài công lập

Thứ Ba, 10:48, 13/10/2026
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VOV.VN - Thành phố Huế dự kiến bố trí gần 3,3 tỷ đồng trong giai đoạn 2027-2030 để hỗ trợ các bảo tàng ngoài công lập, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch.

Theo đề án của UBND thành phố Huế, các bảo tàng ngoài công lập được xem xét hỗ trợ tiền thuê cơ sở nhà, đất, tổ chức trưng bày, triển lãm, phát triển sản phẩm lưu niệm đặc trưng, đào tạo nhân lực và quảng bá hình ảnh. Mức hỗ trợ tiền thuê cơ sở nhà, đất và tổ chức trưng bày, triển lãm tối đa 50 triệu đồng mỗi năm. 

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Giáo sư, Tiến sĩ Thái Kim Lan- người sáng lập Bảo tàng Gốm cổ Sông Hương

Thành phố Huế đặt mục tiêu đến năm 2030, có ít nhất 5 bảo tàng ngoài công lập được cấp phép, hoạt động ổn định, hiệu quả. Đồng thời, có từ 80% đến 90% số bảo tàng hoàn thành số hóa tư liệu, hiện vật, từng bước kết nối với hệ thống bảo tàng số của thành phố.

Hiện nay, thành phố Huế có các bảo tàng ngoài công lập như Bảo tàng Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn, Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Bảo tàng Gốm cổ Sông Hương và Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham. Những thiết chế văn hóa này góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, phục vụ nhu cầu tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương.

hue chi gan 3,3 ty dong ho tro bao tang ngoai cong lap hinh anh 2
Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Giáo sư, Tiến sĩ Thái Kim Lan, người sáng lập Bảo tàng Gốm cổ Sông Hương cho rằng, các bảo tàng không chỉ lưu giữ hiện vật mà còn tạo cơ hội để người dân, nhất là thế hệ trẻ, tiếp cận trực tiếp với lịch sử và đời sống văn hóa của người xưa: “Bảo tàng Gốm cổ Sông Hương mở ra cho giới trẻ, cho người ở trong thành phố của mình cũng như ở Việt Nam có cơ hội để tiếp cận rất là cụ thể dòng lịch sử của thành phố mình ở. Họ vô đây, họ có không gian, rồi họ có thể nhìn ngắm và sờ ngay cả hiện vật để thấy vẻ đẹp của văn hóa bình dân của mình, văn hóa sống của người xưa để lại”.

Chính sách hỗ trợ của UBND thành phố Huế sẽ tạo điều kiện giúp các bảo tàng ngoài công lập duy trì hoạt động, nâng cao chất lượng trưng bày, đẩy mạnh chuyển đổi số và kết nối với các tuyến du lịch văn hóa, di sản. Qua đó, phát huy nguồn lực xã hội trong bảo tồn di sản, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa tại thành phố Huế.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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