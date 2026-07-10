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Huy động gần 300 người tìm kiếm cháu bé bị lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên

Thứ Sáu, 09:48, 10/07/2026
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VOV.VN - Xã Phú Đình huy động gần 300 người tìm kiếm cháu bé 12 tuổi bị nước lũ cuốn trôi vào chiều 9/7 nhưng vẫn chưa có kết quả.

Sáng 10/7, ông Lương Thế Đồng, Chủ tịch UBND xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên cho biết, chính quyền địa phương khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm cháu H.H.K. (SN 2014, trú xóm Đồng Phú, xã Phú Đình) không may trượt xuống dòng nước lũ và bị cuốn trôi vào chiều qua.

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Hàng trăm người xuyên đêm tìm kiếm cháu bé bị lũ cuốn trôi tại xóm Đồng Phú, xã Phú Đình. (Ảnh: UBND xã Phú Đình)

“Từ sáng nay (10/7), xã huy động gần 300 người gồm công an, dân quân, lực lượng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng cán bộ địa phương tổ chức rà soát dọc các tuyến suối, khu vực hạ lưu để tìm kiếm cháu. Ngoài lực lượng của xã, rất đông người thân, bà con trong xóm và người dân các địa phương lân cận cũng tự nguyện tham gia hỗ trợ tìm kiếm, tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy cháu”, ông Đồng thông tin.

Trước đó, khoảng 14h10 ngày 9/7, cháu K. không may bị dòng nước lũ cuốn đi tại khu vực xóm Đồng Phú, xã Phú Đình. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hộ địa phương đã triển khai tìm kiếm xuyên đêm.

Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh, đến 17h ngày 9/7, toàn tỉnh ghi nhận một trường hợp mất tích tại xã Phú Đình; 9 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở taluy; 105 ha lúa, mạ bị ngập cục bộ; 2ha nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ; khoảng 200 con gia cầm chết hoặc bị nước cuốn trôi. Nhiều tuyến đường bị sạt lở, chia cắt giao thông.

Tổng thiệt hại ban đầu ước khoảng 1,2 tỷ đồng.

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Các lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm cháu bé mất tích. (Ảnh: UBND xã Phú Đình)

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương theo dõi sát tình hình thời tiết, rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Chính quyền chủ động sơ tán người dân khi cần thiết; bố trí lực lượng canh gác tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu và kiên quyết không để người, phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn.

Các địa phương được yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, duy trì trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Văn Chương/VTC News
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