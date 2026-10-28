Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm bảo đảm triển khai thi hành Pháp lệnh kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, thực thi đầy đủ, nghiêm minh và tránh lãng phí.

Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Pháp lệnh.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân về Pháp lệnh, trách nhiệm triển khai thi hành Pháp lệnh.

Kế hoạch đưa ra 3 nội dung nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Pháp lệnh:

- Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố chủ trì phát hành tài liệu hướng dẫn về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi.

- Tổ chức hội nghị triển khai (trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp) tới các đối tượng chịu sự tác động ngay sau khi các văn bản quy định chi tiết và thủ tục được ban hành.

2. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật:

- Các bộ: Nội vụ, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường rà soát các quy định liên quan để loại bỏ sự chồng chéo, mâu thuẫn, bảo đảm sự đồng bộ của hệ thống pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2026 và thực hiện thường xuyên khi có yêu cầu hoặc phát sinh chính sách mới.

3. Xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành:

- Bộ Nội vụ: Chủ trì trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh; mức trợ cấp, phụ cấp, chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng; quản lý công trình ghi công liệt sĩ; đồng thời chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu về người có công, quy định thẩm quyền tặng Kỷ niệm chương và các thủ tục liên quan.

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: Ban hành hướng dẫn về quy trình, thủ tục công nhận người hoạt động cách mạng (trước và từ 01/01/1945), liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người bị địch bắt tù, đày trong lực lượng; quy định về giám định thương binh, điều dưỡng, xác minh hồ sơ tồn đọng ("gửi số đi B", thất lạc) và thực hiện chính sách đối với người có công tại ngũ.

- Bộ Tài chính: Rà soát pháp luật chuyên ngành về miễn, giảm tiền sử dụng đất, nhà ở thuộc tài sản công để sửa đổi, bổ sung chính sách ưu đãi phù hợp.

- Bộ Y tế: Hướng dẫn trình tự, thủ tục giám định y khoa để công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi.

- Bộ Xây dựng: Trình cấp có thẩm quyền ban hành chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ ổn định, phù hợp kinh tế - xã hội.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Rà soát quy định chuyên ngành về giáo dục, ưu tiên tuyển sinh để lồng ghép sửa đổi, bổ sung chính sách ưu đãi theo điểm d và đ khoản 2 Điều 5 Pháp lệnh.

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Rà soát pháp luật chuyên ngành về đất đai, nông - lâm - thủy sản, diêm nghiệp để hoàn thiện chính sách ưu đãi theo điểm d và đ khoản 1 Điều 48 Pháp lệnh.