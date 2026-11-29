Khoảng 15 giờ ngày 28/11, tại cầu Suối Bụt, km 1112+240, giữa hai ga Tân Vinh và Vân Canh, nước lũ xói trôi nền đường sắt ở mố cầu phía Nam, khiến khoảng 10 mét nền đường bị cuốn trôi, 6 thanh tà vẹt mất nền đỡ.

Ngay sau sự cố, Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh huy động 70 người cùng phương tiện, thiết bị khẩn trương khắc phục. Trong thời gian tạm dừng chạy tàu qua khu vực, ngành đường sắt bố trí 21 xe khách 45 chỗ, tổ chức trung chuyển hành khách giữa ga Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk và ga Diêu Trì, tỉnh Gia Lai.

Việc trung chuyển trên quãng đường khoảng 100km gây bất tiện cho hành khách, nhất là người già, trẻ em và những người mang theo nhiều hành lý. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của nhân viên đường sắt, nhiều hành khách chia sẻ khó khăn với ngành.

Tại ga Tuy Hòa, nhân viên nhà ga phối hợp với lực lượng trên tàu hỗ trợ hành khách vận chuyển hành lý, giúp đỡ người già, trẻ em và hướng dẫn hành khách nước ngoài trung chuyển an toàn.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, hiện nay đang tập trung nhân lực, thiết bị để khắc phục các vị trí sạt lở, phấn đấu thông đường trong ngày 29/11.

Clip: Khắc phục sự cố đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai

Đường sắt Bắc - Nam sạt lở ở Gia Lai, trung chuyển khách giữa 2 ga VOV.VN - Mưa lũ cuốn trôi khoảng 10 mét nền đường sắt Bắc - Nam qua xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai. Ngành đường sắt tạm dừng chạy tàu qua khu vực sạt lở, tổ chức ô tô trung chuyển hành khách giữa hai ga Tuy Hòa và Diêu Trì, đồng thời khẩn trương khắc phục sự cố.