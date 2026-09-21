Xử lý lượng đất, đá sạt lở tràn xuống Quốc lộ 28B ở Lâm Đồng

Do ảnh hưởng mưa kéo dài tại địa bàn, vào khoảng 00h50 phút ngày 21/9, tại KM37+600 – Quốc lộ 28B, đoạn qua xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng xảy ra sạt lở.

Đoạn sạt lở nằm trên khu vực dốc và khúc cua, cách Nhà máy thủy điện Đại Ninh khoảng 500 m.

Hiện trường vụ sạt lở ngày 21/9

Tại hiện trường, một khối lượng đất, đá tràn ra một phần đường. Vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản, tuy nhiên làm các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này.

Lực lượng chức năng xử lý lượng đất, đá tràn xuống đường

Quốc lộ 28B là tuyến huyết mạch kết nối vùng biển Mũi Né lên Đà Lạt, đang được cải tạo, nâng cấp.