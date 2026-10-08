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Một rùa mẹ đẻ 82 trứng trên bãi Tàu ở hòn Cau, Lâm Đồng

Thứ Năm, 16:53, 08/10/2026
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VOV.VN - Một rùa mẹ (Vích) lên bãi Tàu ở hòn Cau đẻ 82 trứng, nhân viên bảo tồn biển hòn Cau đã đem về bãi ấp tại khu vực an toàn để theo dõi.

Trước đó, đêm 7/10, trong quá trình làm nhiệm vụ tổ tuần tra kiểm soát của Ban quản lý Khu bảo tồn biển hòn Cau, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Tuy Phong, Bình Thuận cũ) phát hiện dấu vết một rùa mẹ bò lên khu vực bãi Tàu.

Sáng 8/10 ra lại kiểm tra thì thấy rùa đẻ, qua kiểm điếm được 82 trứng.

mot rua me de 82 trung tren bai tau o hon cau, lam Dong hinh anh 1
82 trứng rùa biển đã đưa về nơi an toàn. Ảnh: Yến Phi

Sau khi rùa mẹ đẻ trứng xong và trở lại biển, toàn bộ số trứng được các nhân viên khu bảo tồn đưa về khu vực ấp nở an toàn.

Theo Ban quản lý Khu bảo tồn biển hòn Cau, từ đầu năm đến nay, rùa biển lên sinh sản tại 3 bãi gồm: bãi Nhất, bãi Tàu và bãi Ba Hòn với tổng cộng 6 lượt. Và gần đây nhất là vào trung tuần tháng 9, một cá thể rùa mẹ đẻ 101 trứng.

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Một góc Khu bảo tồn biển hòn Cau. Ảnh: Yến Phi 

Rùa biển (vích) có trong Sách Đỏ Việt Nam. Theo Ban quản lý, trứng rùn biển thường nở sau khoảng 45 - 60 ngày, tùy thuộc vào nhiệt độ. Khi rùa con chui khỏi ổ, lực lượng bảo tồn sẽ tiếp tục theo dõi và hỗ trợ chúng trở về biển.

Khu bảo tồn biển hòn Cau có diện tích khoảng 12.500 ha, cách đất liền khoảng 10 km. Khu vực này có hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển phong phú, là nơi sinh sống và sinh sản của nhiều loài thủy sinh vật quý hiếm.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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