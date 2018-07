Khắc phục sự cố tàu cá của ngư dân trên Quần đảo Trường Sa

Thiếu tá Trần Hữu Bằng, Quyền Chỉ huy trưởng Trung tâm Hậu cần-Kỹ thuật nghề cá Đảo Sinh Tồn thuộc Hải đoàn 129 cho biết, lúc 9h ngày 19/7, tàu cá QNg 95255 TS do ông Ngô Văn Thành làm Thuyền trưởng xin vào âu tàu Đảo Sinh Tồn để được hỗ trợ, khắc phục sự cố. Trên tàu có 39 ngư dân nghề câu mực.

Các thợ sửa chữa đang khắc phục phía mũi tàu .

Tàu cá QNg 95255 TS xuất phát từ Trạm kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng Ngãi đi đánh bắt hải sản từ ngày 15/6 tại ngư trường truyền thống của Việt Nam. Lúc 15h ngày 9/7, do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 3, sóng gió lớn, cấp 7, giật cấp 9 tác động mạnh vào thân tàu làm nứt dọc 2/3 phía mũi tàu, nước tràn vào khoang mũi, tàu thả neo dù để chống sóng và trôi tự do ở phía Nam Đảo Núi Le 5 hải lý.

Đến sáng ngày 19/7, sóng gió giảm, tàu QNg95255 TS trôi về gần Trung tâm Hậu cần-Kỹ thuật nghề cá Đảo Sinh Tồn và Thuyền trưởng đã liên lạc với Trung tâm để yêu cầu hỗ trợ, khắc phục sự cố.

Trong đêm nay và ngày mai, các thợ sửa chữa tại Trung tâm sẽ tập trung khắc phục, sửa chữa sự cố để các ngư dân tiếp tục ra khơi đánh bắt.

Cũng trong ngày, các ngư đã được các y, bác sỹ trên Đảo Sinh Tồn khám, kiểm tra sức khỏe. Qua nắm bắt, các ngư dân sức khỏe tốt và chờ khắc phục sự cố xong là ra khơi đánh bắt. Trung tâm Hậu cần-Kỹ thuật nghề cá Đảo Sinh Tồn đã phát tờ rơi, hướng dẫn cho bà con đánh bắt tại ngư trường truyền thống./.

