Chưa tìm thấy 3 ngư dân đắm tàu tại Cô Tô

Như thông tin đã đưa, vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng ngày hôm qua (15/7) tại khu vực Hạ Mai (cách đảo Cô Tô khoảng 20 hải lý). Tàu cá của 7 ngư dân huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đang neo đậu tránh trú giông lốc tại đây thì bị một tàu vận tải đâm vào và bị chìm.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thời tiết xấu dẫn đến các tàu không xác định được phương hướng.

Ảnh minh họa.

Đến 1 giờ 45 phút rạng sáng nay (16/7), lực lượng cứu hộ sau khi tìm kiếm, cứu vớt được 4 người đã đưa vào chăm sóc y tế tại Trung tâm y tế huyện Cô Tô, sức khỏe và tâm lý ổn định. Tới 5 giờ 30 phút sáng nay, 3 người còn lại vẫn đang mất tích.

Ông Bùi Đức Mân, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện Cô Tô cho biết, công tác cứu hộ vẫn hết sức khó khăn do thời tiết bất lợi. Từ đêm qua gió tại khu vực tàu đắm đã có gió cấp 7-8, biển động mạnh, mưa rào rải rác.

Trước diễn biến của áp thấp, Cô Tô đã có lệnh cấm các tàu ra khơi, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về neo đậu trong các vũng, vịnh kín gió.

“Trong điều kiện thời tiết sóng gió như hiện tại, chúng tôi vẫn đang có các lực lượng phối hợp cùng bà con ngư dân tiếp tục tìm kiếm trên khu vực biển Cô Tô. Đồng thời thông báo đến toàn bộ lực lượng trên biển, khẩn trương vào nơi tránh trú, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện”, ông Mân nói.

Cũng do ảnh hưởng của áp thấp, nhiều điểm tại Quảng Ninh đã có mưa to, có nơi mưa rất to như Cửa Ông 102mm, Cô Tô 120mm. Nhiều khu vực trên biển gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động./.

