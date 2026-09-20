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Khai mạc Đêm hội Thành Tuyên năm 2026

Chủ Nhật, 22:55, 20/09/2026
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VOV.VN - Tối nay, 20/9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ khai mạc Đêm hội Thành Tuyên năm 2026.

Tham dự "Lễ khai mạc Đêm hội Thành Tuyên năm 2026" có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, một số đoàn quốc tế.

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Chương trình nghệ thuật "Lung linh đêm hội trăng rằm". Ảnh: chinhphu.vn

Tại Đêm hội Thành Tuyên năm 2026, sau khi đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng ở trong nước và ở nước ngoài, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam, với những tình cảm thân thương, trìu mến nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh: Trong dịp Tết Trung thu năm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn trân trọng sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp, đồng hành và hợp tác quý báu của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự quan tâm, chia sẻ, hợp tác của các tổ chức, cá nhân, bạn bè trong nước và quốc tế.

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Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang dự Đêm hội Thành Tuyên năm 2026. Ảnh: chinhphu.vn

Tỉnh Tuyên Quang mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, động viên và đồng hành quý báu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; sự phối hợp, hỗ trợ của các địa phương, cơ quan, đơn vị và sự hợp tác của bạn bè quốc tế để Tuyên Quang tiếp tục phát huy truyền thống, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, xây dựng quê hương ngày càng phát triển; đồng thời thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, để mọi trẻ em trên địa bàn đều có cơ hội được học tập, vui chơi, phát triển toàn diện và thực hiện những ước mơ, khát vọng của mình.

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Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã trao quà cho 100 em thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập. Ảnh: chinhphu.vn

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc gửi lời chúc thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang và nhắn nhủ: "Chúc các cháu thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, đoàn kết, tự tin và giàu ước mơ. Hãy luôn tự hào mình là những người con của quê hương Tuyên Quang giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Hãy mang theo niềm tự hào ấy trên hành trình trưởng thành và cùng nhau viết tiếp những câu chuyện đẹp về quê hương Tuyên Quang".

Trong không khí lung linh sắc màu của Đêm hội Thành Tuyên năm 2026, cùng với chương trình nghệ thuật ý nghĩa, từ sân khấu quảng trường Nguyễn Tất Thành, 40 mô hình đèn Trung thu diễn diễu qua các tuyến phố chính của trung tâm tỉnh Tuyên Quang trước sự chiêm ngưỡng của hàng nghìn người dân và du khách.

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Màn diễn diễu 40 mô hình đèn Trung thu tiêu biểu. Ảnh: chinhphu.vn

Các mô hình là những con giống khổng lồ, với đủ màu sắc, hình dáng, mô phỏng các nhân vật trong truyện cổ tích, ngụ ngôn được trẻ em yêu thích hoặc danh thắng của đất nước, địa phương, địa danh khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia… Đó là những mô hình Cá chép hóa rồng, Bác Hồ với thiếu nhi… được tạo nên bởi chính những đôi tay tài hoa và trái tim yêu trẻ của người dân. Đi bên cạnh mô hình, người dân mặc những bộ quần áo của các dân tộc, cùng nhau nhảy, múa tạo nên bầu không khí sôi động.

Đông đảo du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc đã đến tham dự đêm hội và thưởng thức các sản vật của địa phương. Những mô hình có hình dáng, kích cỡ, thần thái sống động hấp dẫn không chỉ với trẻ nhỏ mà còn tạo ấn tượng đặc biệt với du khách và trở thành nơi gặp gỡ, trở về tuổi thơ của người lớn.

Phương Thoa/VOV1
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