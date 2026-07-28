Khai quật, quy tập 7 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Lào Cai
VOV.VN - Sáng 28/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Gia Phú (Lào Cai) tổ chức khai quật, quy tập 7 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
Đây là hoạt động nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và kế hoạch tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2026.
Dưới dự chỉ huy trực tiếp của Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân và các lực lượng chức năng đã triển khai công tác khai quật theo đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, trang nghiêm, an toàn.
Sau khi cất bốc, toàn bộ hài cốt được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, tạo cơ sở khoa học cho việc xác định danh tính trước khi bàn giao theo quy định.
Động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của các lực lượng tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng yêu cầu các lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, khắc phục khó khăn, tổ chức tìm kiếm, khai quật khoa học, chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Theo kế hoạch, từ ngày 27 đến 29/7, lực lượng chức năng sẽ tiến hành việc cất bốc 7 hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Tiến và thôn Hùng Thắng, xã Gia Phú. Sau đó, các hài cốt sẽ được tổ chức lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo quy định.