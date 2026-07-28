Khai quật, quy tập 7 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Lào Cai

Đây là hoạt động nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và kế hoạch tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2026.

Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng chỉ đạo, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại xã Gia Phú.

Dưới dự chỉ huy trực tiếp của Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân và các lực lượng chức năng đã triển khai công tác khai quật theo đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, trang nghiêm, an toàn.

Sau khi cất bốc, toàn bộ hài cốt được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, tạo cơ sở khoa học cho việc xác định danh tính trước khi bàn giao theo quy định.

Từng công đoạn khai quật đều được thực hiện hết sức cẩn trọng, tỉ mỉ, bảo đảm giữ gìn nguyên trạng các di vật, mẫu vật và thông tin liên quan phục vụ công tác xác minh.

Động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của các lực lượng tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo trực tiếp việc thu thập hài cốt liệt sĩ và các di vật.

Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng yêu cầu các lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, khắc phục khó khăn, tổ chức tìm kiếm, khai quật khoa học, chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Lấy mẫu ADN các hài cốt được phát hiện.

Theo kế hoạch, từ ngày 27 đến 29/7, lực lượng chức năng sẽ tiến hành việc cất bốc 7 hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Tiến và thôn Hùng Thắng, xã Gia Phú. Sau đó, các hài cốt sẽ được tổ chức lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo quy định.