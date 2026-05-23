中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khám bệnh, tặng quà cho 200 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

Thứ Bảy, 18:48, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 23/5, phường Vị Tân (thành phố Cần Thơ) phối hợp cùng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh  tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tham dự Chương trình có Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến. Tại đây, 200 người dân thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã được các bác sĩ thăm khám nội khoa, ngoại khoa, da liễu, mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, cơ xương khớp và được tư vấn, cấp thuốc điều trị miễn phí. Chương trình giúp người dân sàng lọc sức khoẻ, phát hiện sớm bệnh lý để điều trị kịp thời, góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

kham benh, tang qua cho 200 ho ngheo, ho co hoan canh kho khan tai can tho hinh anh 1
Các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở phường Vị Tân được bác sĩ thăm, khám và cấp phát thuốc miễn phí.

Dịp này, từ nguồn vận động xã hội hóa, phường Vị Tân trao tặng 200 phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 400 ngàn đồng. 

kham benh, tang qua cho 200 ho ngheo, ho co hoan canh kho khan tai can tho hinh anh 2
Ông Trần Văn Huyến- Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ (bìa phải) và ông Phan Vĩnh Lộc- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vị Tân (bìa trái) trao quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực chăm lo sức khỏe nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái” của dân tộc; đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu chăm sóc sức khỏe cộng đồng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

z7844700568812_945204fbabace280311764ee8eeb0f19.jpg

Hơn 500 đoàn viên, người lao động Cần Thơ hiến máu vì cộng đồng

VOV.VN - Ngày 20/5, hơn 500 cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Cần Thơ tham gia “Ngày hội hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, người lao động năm 2026”. Hoạt động do Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chi nhánh thành phố, Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố tổ chức.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Tag: Cần Thơ hoàn cảnh khó khăn hộ nghèo khám bệnh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cần Thơ cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo
Cần Thơ cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

VOV.VN - Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Cần Thơ và Công an phường Long Tuyền cho biết, vừa tiếp nhận thông tin của một chủ doanh nghiệp trình báo về việc đối tượng thực hiện hành vi giả mạo danh nghĩa Trường Đại học Tây Đô (có trụ sở tại phường Cái Răng, TP Cần Thơ) nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cần Thơ cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Cần Thơ cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

VOV.VN - Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Cần Thơ và Công an phường Long Tuyền cho biết, vừa tiếp nhận thông tin của một chủ doanh nghiệp trình báo về việc đối tượng thực hiện hành vi giả mạo danh nghĩa Trường Đại học Tây Đô (có trụ sở tại phường Cái Răng, TP Cần Thơ) nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cần Thơ khởi công dự án điện gió gần 15.000 tỷ đồng
Cần Thơ khởi công dự án điện gió gần 15.000 tỷ đồng

VOV.VN - Hôm nay (19/5), tại phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ khởi công nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 nằm trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Cần Thơ khởi công dự án điện gió gần 15.000 tỷ đồng

Cần Thơ khởi công dự án điện gió gần 15.000 tỷ đồng

VOV.VN - Hôm nay (19/5), tại phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ khởi công nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 nằm trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Cần Thơ phủ xanh các tuyến đường nông thôn
Cần Thơ phủ xanh các tuyến đường nông thôn

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hôm nay 18/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ phối hợp cùng UBND xã Thuận Hòa tổ chức Lễ phát động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026.

Cần Thơ phủ xanh các tuyến đường nông thôn

Cần Thơ phủ xanh các tuyến đường nông thôn

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hôm nay 18/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ phối hợp cùng UBND xã Thuận Hòa tổ chức Lễ phát động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục