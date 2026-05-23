Khám bệnh, tặng quà cho 200 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

Tham dự Chương trình có Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến. Tại đây, 200 người dân thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã được các bác sĩ thăm khám nội khoa, ngoại khoa, da liễu, mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, cơ xương khớp và được tư vấn, cấp thuốc điều trị miễn phí. Chương trình giúp người dân sàng lọc sức khoẻ, phát hiện sớm bệnh lý để điều trị kịp thời, góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở phường Vị Tân được bác sĩ thăm, khám và cấp phát thuốc miễn phí.

Dịp này, từ nguồn vận động xã hội hóa, phường Vị Tân trao tặng 200 phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 400 ngàn đồng.

Ông Trần Văn Huyến- Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ (bìa phải) và ông Phan Vĩnh Lộc- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vị Tân (bìa trái) trao quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực chăm lo sức khỏe nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái” của dân tộc; đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu chăm sóc sức khỏe cộng đồng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.