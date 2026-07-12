Khẩn trương điều tra vụ cháy thiêu rụi 4 căn nhà dân ở Đồng Tháp

Theo thông tin ban đầu, khoảng chiều 11/7, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực ấp Tây, xã Tân Thạnh rồi nhanh chóng lan sang 4 căn nhà liền kề.

Bốn căn nhà dân nằm liền kề bị lửa thiêu rụi

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Thạnh cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động phương tiện và phối hợp với người dân sử dụng bình chữa cháy xách tay, máy bơm để khống chế đám cháy.

Ít phút sau, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp điều động lực lượng và phương tiện chuyên dụng đến hiện trường hỗ trợ dập lửa. Đám cháy sau đó được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Ngọn lửa đã thiêu rụi 4 căn nhà, đều là nhà gỗ tạm, vách tôn, mái tôn của 4 hộ dân. Được biết, vào thời điểm xảy ra cháy, các thành viên trong 4 gia đình trên đều vắng mặt. Vụ cháy tuy không gây ảnh hưởng đến tính mạng con người nhưng thiệt hại nặng về tài sản.

Cơ quan chức năng đang điều ra nguyên nhân gây ra sự cố cháy nhà dân

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.