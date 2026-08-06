English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ lớn ở Muổi Nọi, Sơn La

Thứ Năm, 14:05, 06/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trận mưa lũ lớn kéo dài tối qua 5/8 đã gây sạt lở đất đá tại nhiều vị trí trên QL6, đoạn qua đèo Chiềng Pấc (Sơn La), ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và đời sống của Nhân dân. Hiện 84 hộ dân với gần 400 nhân khẩu vẫn đang phải ở tạm nơi sơ tán.

 

Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tỉnh Sơn La đang khẩn trương khắc phục hậu quả trận mưa lũ lớn, gây sạt lở ách tắc giao thông trên địa bàn xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La. Do nguy cơ sạt lở vẫn rất cao nên hơn 80 hộ dân với gần 400 nhân khẩu vẫn đang được bố trí sơ tán tạm thời để đảm bảo an toàn. Cùng với đó, lực lượng đảm bảo giao thông đang khẩn trương khắc phục, phấn đấu thông cả 2 làn xe trong thời gian sớm nhất.

khan truong khac phuc hau qua mua lu lon o muoi noi, son la hinh anh 1
Nhà anh Lò Văn Chính ở bản Phặng, xã Muổi Nọi bị đất đá sạt lở vào nhà

Gia đình anh Lò Văn Chính sinh sống ở bản Phặng, xã Muổi Nọi từ nhiều năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên anh và các thành viên trong gia đình chứng kiến trận mưa to và sạt lở lớn như tối hôm qua 5/8. Anh Chính cho biết, tầm 6-7 giờ tối qua 5/8, mưa to quá, thấy đất đá ở trên đồi sạt xuống; chính quyền xã đến bảo sơ tán sang bên trụ sở xã để ở, thế là cả gia đình lập tức phải sơ tán ngay.

khan truong khac phuc hau qua mua lu lon o muoi noi, son la hinh anh 2
Ô tô đang di chuyển trên đèo Chiềng Pấc, QL6, đoạn qua xã Muổi Nọi tối 5/8 bị bùn đất và nước lũ cuốn trôi

"Tạm lánh ở trụ sở xã cả đêm, sáng sớm nay mới về xem tình hình nhà thế nào thì thấy đất đá sạt lở xuống rất nhiều, cổng nhà cũng bị đổ hết", anh Chính cho hay.

khan truong khac phuc hau qua mua lu lon o muoi noi, son la hinh anh 3

Anh Lường Văn Cương, Bản Đội trưởng bản Phặng cho biết, đêm qua là một đêm không ngủ với lực lượng dân quân và nhiều lực lượng trong bản, trong xã. Sau mưa lớn kéo dài, các anh phải đến từng nhà để vận động và hỗ trợ bà con di chuyển khẩn cấp ngay trong đêm đến nơi ở an toàn. Sáng nay tranh thủ trời tạnh, anh và các thành viên trong lực lượng dân quân của bản, cùng các lực lượng khác trong xã tiếp tục triển khai việc hỗ trợ nhân dân khắc phục các thiệt hại. 

khan truong khac phuc hau qua mua lu lon o muoi noi, son la hinh anh 4
84 hộ dân trong xã Muổi Nọi phải sơ tán khẩn cấp do có nhà ở trong vùng nguy hiểm sạt lở

"Sáng nay anh em trong lực lượng cũng bố trí đi kiểm tra các điểm sạt lở, các điểm bị ngập úng để tìm cách khắc phục nhanh nhất có thể. Ngoài đi kiểm tra thì anh em cũng bố trí lực lượng giúp bà con dọn dẹp đất đá bị vùi lấp; tiếp tục vận động bà con là tạm thời ở nhà văn hóa chứ chưa với trở về nhà khi mà vẫn còn có nguy cơ mưa tiếp trong mấy ngày tới đây", anh Cương nói.

khan truong khac phuc hau qua mua lu lon o muoi noi, son la hinh anh 5
Lực lượng dân quân khắc phục đảm bảo giao thông
Cứu hộ cứu nạn ô tô đang di chuyển bị lũ cuốn trong đêm trên đèo Chiềng Pấc, QL6, Sơn La

Theo báo cáo nhanh của xã Muổi Nọi, trận mưa lớn kéo dài tối qua 5/8 mặc dù không gây thương vong về người, nhưng đã gây sạt lở đất đá tại nhiều vị trí trên các tuyến đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và đời sống của Nhân dân. Trong đó, tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua đèo Chiềng Pấc xảy ra nhiều điểm sạt lở với khối lượng rất lớn đất, đá tràn xuống mặt đường, gây tắc đường suốt hơn 8 giờ đồng hồ. Đây là tuyến đường độc đạo từ Điện Biên về Sơn La về Hà Nội và các tỉnh miền xuôi, nên lượng phương tiện và hành khách qua lại rất lớn; việc ách tắc giao thông đã khiến nhiều phương tiện, với rất đông hành khách phải chờ đợi trong nhiều giờ đồng hồ.

khan truong khac phuc hau qua mua lu lon o muoi noi, son la hinh anh 6
khan truong khac phuc hau qua mua lu lon o muoi noi, son la hinh anh 7
Gần 400 nhân khẩu thuộc 84 hộ dân ở Muổi Nọi đang phải ở tạm nhà văn hóa do mưa lũ gây sạt lở

Từ đêm qua, chính quyền xã đã phải di dời khẩn cấp 84 hộ với 395 nhân khẩu tại 03 điểm có nguy cơ ngập lụt và sạt lở cao là Bản Bon, Bản Phặng và Bản Lẩy đến nơi an toàn. Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Muổi Nọi cho biết, hiện tại tạm thời xã vẫn để bà con nơi sơ tán đã bố trí từ trước; xã sẽ sớm phối hợp với gia đình và Ban quản lý bản thống nhất với từng hộ gia đình. Những hộ gia đình là mà có đất ở khu vực không có nguy cơ sạt lở thì có thể sẽ tổ chức di dời và dựng nhà tạm cho các hộ gia đình. Tuy nhiên có rất nhiều hộ gia đình có nhà kiên cố 2 tầng hiện cũng đang đối mặt với nguy cơ sạt lở gây sập nhà. Vì vậy trong ngày hôm nay và ngày mai 7/8, xã sẽ rà soát từng hộ để lên phương án cụ thể đối với từng hộ gia đình

khan truong khac phuc hau qua mua lu lon o muoi noi, son la hinh anh 8
khan truong khac phuc hau qua mua lu lon o muoi noi, son la hinh anh 9
Các hộ dân tranh thủ dọn dẹp sau khi lũ đi qua

Để đảm bảo giao thông, Công ty cổ phần đường bộ 226 là đơn vị quản lý tuyến đường hiện cũng đang tập trung nhân lực, máy móc, phối hợp với các lực lượng tại địa phương tổ chức hót dọn đất đá, đảm bảo thông hoàn toàn cả 2 làn xe trong thời gian sớm nhất.

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mưa kéo dài gây sạt lở đất đá tại nhiều nơi ở Sơn La
Mưa kéo dài gây sạt lở đất đá tại nhiều nơi ở Sơn La

VOV.VN - Tại Sơn La, mưa kéo dài nhiều ngày khiến đất đã bão hòa nước, độ bão hòa đạt khoảng 80-85%, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất đá. Nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp, trong khi lũ trên các sông, suối dâng cao gây ách tắc giao thông tại nhiều khu vực.

Mưa kéo dài gây sạt lở đất đá tại nhiều nơi ở Sơn La

Mưa kéo dài gây sạt lở đất đá tại nhiều nơi ở Sơn La

VOV.VN - Tại Sơn La, mưa kéo dài nhiều ngày khiến đất đã bão hòa nước, độ bão hòa đạt khoảng 80-85%, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất đá. Nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp, trong khi lũ trên các sông, suối dâng cao gây ách tắc giao thông tại nhiều khu vực.

Sơn La kích hoạt Trung tâm chỉ huy phòng chống thiên tai ngay trong đêm
Sơn La kích hoạt Trung tâm chỉ huy phòng chống thiên tai ngay trong đêm

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn kéo dài, ngay trong đêm 4/8, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo kích hoạt Trung tâm chỉ huy phòng chống thiên tai.

Sơn La kích hoạt Trung tâm chỉ huy phòng chống thiên tai ngay trong đêm

Sơn La kích hoạt Trung tâm chỉ huy phòng chống thiên tai ngay trong đêm

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn kéo dài, ngay trong đêm 4/8, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo kích hoạt Trung tâm chỉ huy phòng chống thiên tai.

Thông xe sau sạt lở, hàng trăm hộ dân ở Lào Cai thoát cảnh cô lập
Thông xe sau sạt lở, hàng trăm hộ dân ở Lào Cai thoát cảnh cô lập

VOV.VN - Sau một ngày huy động lực lượng và máy móc khẩn trương khắc phục sạt lở, đến gần 19h tối nay (4/8), tuyến đường độc đạo vào các thôn Tân Phượng và Khiểng Khung, xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai đã được thông xe tạm thời, giúp hàng trăm hộ dân thoát khỏi tình trạng bị cô lập.

Thông xe sau sạt lở, hàng trăm hộ dân ở Lào Cai thoát cảnh cô lập

Thông xe sau sạt lở, hàng trăm hộ dân ở Lào Cai thoát cảnh cô lập

VOV.VN - Sau một ngày huy động lực lượng và máy móc khẩn trương khắc phục sạt lở, đến gần 19h tối nay (4/8), tuyến đường độc đạo vào các thôn Tân Phượng và Khiểng Khung, xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai đã được thông xe tạm thời, giúp hàng trăm hộ dân thoát khỏi tình trạng bị cô lập.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục