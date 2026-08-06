Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ lớn ở Muổi Nọi, Sơn La

Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tỉnh Sơn La đang khẩn trương khắc phục hậu quả trận mưa lũ lớn, gây sạt lở ách tắc giao thông trên địa bàn xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La. Do nguy cơ sạt lở vẫn rất cao nên hơn 80 hộ dân với gần 400 nhân khẩu vẫn đang được bố trí sơ tán tạm thời để đảm bảo an toàn. Cùng với đó, lực lượng đảm bảo giao thông đang khẩn trương khắc phục, phấn đấu thông cả 2 làn xe trong thời gian sớm nhất.

Nhà anh Lò Văn Chính ở bản Phặng, xã Muổi Nọi bị đất đá sạt lở vào nhà

Gia đình anh Lò Văn Chính sinh sống ở bản Phặng, xã Muổi Nọi từ nhiều năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên anh và các thành viên trong gia đình chứng kiến trận mưa to và sạt lở lớn như tối hôm qua 5/8. Anh Chính cho biết, tầm 6-7 giờ tối qua 5/8, mưa to quá, thấy đất đá ở trên đồi sạt xuống; chính quyền xã đến bảo sơ tán sang bên trụ sở xã để ở, thế là cả gia đình lập tức phải sơ tán ngay.

Ô tô đang di chuyển trên đèo Chiềng Pấc, QL6, đoạn qua xã Muổi Nọi tối 5/8 bị bùn đất và nước lũ cuốn trôi

"Tạm lánh ở trụ sở xã cả đêm, sáng sớm nay mới về xem tình hình nhà thế nào thì thấy đất đá sạt lở xuống rất nhiều, cổng nhà cũng bị đổ hết", anh Chính cho hay.

Anh Lường Văn Cương, Bản Đội trưởng bản Phặng cho biết, đêm qua là một đêm không ngủ với lực lượng dân quân và nhiều lực lượng trong bản, trong xã. Sau mưa lớn kéo dài, các anh phải đến từng nhà để vận động và hỗ trợ bà con di chuyển khẩn cấp ngay trong đêm đến nơi ở an toàn. Sáng nay tranh thủ trời tạnh, anh và các thành viên trong lực lượng dân quân của bản, cùng các lực lượng khác trong xã tiếp tục triển khai việc hỗ trợ nhân dân khắc phục các thiệt hại.

84 hộ dân trong xã Muổi Nọi phải sơ tán khẩn cấp do có nhà ở trong vùng nguy hiểm sạt lở

"Sáng nay anh em trong lực lượng cũng bố trí đi kiểm tra các điểm sạt lở, các điểm bị ngập úng để tìm cách khắc phục nhanh nhất có thể. Ngoài đi kiểm tra thì anh em cũng bố trí lực lượng giúp bà con dọn dẹp đất đá bị vùi lấp; tiếp tục vận động bà con là tạm thời ở nhà văn hóa chứ chưa với trở về nhà khi mà vẫn còn có nguy cơ mưa tiếp trong mấy ngày tới đây", anh Cương nói.

Lực lượng dân quân khắc phục đảm bảo giao thông

Cứu hộ cứu nạn ô tô đang di chuyển bị lũ cuốn trong đêm trên đèo Chiềng Pấc, QL6, Sơn La

Theo báo cáo nhanh của xã Muổi Nọi, trận mưa lớn kéo dài tối qua 5/8 mặc dù không gây thương vong về người, nhưng đã gây sạt lở đất đá tại nhiều vị trí trên các tuyến đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và đời sống của Nhân dân. Trong đó, tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua đèo Chiềng Pấc xảy ra nhiều điểm sạt lở với khối lượng rất lớn đất, đá tràn xuống mặt đường, gây tắc đường suốt hơn 8 giờ đồng hồ. Đây là tuyến đường độc đạo từ Điện Biên về Sơn La về Hà Nội và các tỉnh miền xuôi, nên lượng phương tiện và hành khách qua lại rất lớn; việc ách tắc giao thông đã khiến nhiều phương tiện, với rất đông hành khách phải chờ đợi trong nhiều giờ đồng hồ.

Gần 400 nhân khẩu thuộc 84 hộ dân ở Muổi Nọi đang phải ở tạm nhà văn hóa do mưa lũ gây sạt lở

Từ đêm qua, chính quyền xã đã phải di dời khẩn cấp 84 hộ với 395 nhân khẩu tại 03 điểm có nguy cơ ngập lụt và sạt lở cao là Bản Bon, Bản Phặng và Bản Lẩy đến nơi an toàn. Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Muổi Nọi cho biết, hiện tại tạm thời xã vẫn để bà con nơi sơ tán đã bố trí từ trước; xã sẽ sớm phối hợp với gia đình và Ban quản lý bản thống nhất với từng hộ gia đình. Những hộ gia đình là mà có đất ở khu vực không có nguy cơ sạt lở thì có thể sẽ tổ chức di dời và dựng nhà tạm cho các hộ gia đình. Tuy nhiên có rất nhiều hộ gia đình có nhà kiên cố 2 tầng hiện cũng đang đối mặt với nguy cơ sạt lở gây sập nhà. Vì vậy trong ngày hôm nay và ngày mai 7/8, xã sẽ rà soát từng hộ để lên phương án cụ thể đối với từng hộ gia đình

Các hộ dân tranh thủ dọn dẹp sau khi lũ đi qua

Để đảm bảo giao thông, Công ty cổ phần đường bộ 226 là đơn vị quản lý tuyến đường hiện cũng đang tập trung nhân lực, máy móc, phối hợp với các lực lượng tại địa phương tổ chức hót dọn đất đá, đảm bảo thông hoàn toàn cả 2 làn xe trong thời gian sớm nhất.