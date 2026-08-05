Sơn La kích hoạt Trung tâm chỉ huy phòng chống thiên tai ngay trong đêm

Trong đêm 4/8, tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Theo đánh giá của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La, đất đá ở trạng thái bão hòa nước đạt 80-85%, nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các vùng núi rất cao.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo các lực lượng chức năng và địa phương triển khai biện pháp ứng phó cấp bách với mưa lớn.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và địa phương triển khai biện pháp ứng phó cấp bách với mưa lớn. Yêu cầu duy trì chế độ trực chỉ huy 24/24h, tập trung rà soát các điểm xung yếu để di dời dân khẩn cấp, đồng thời huy động tối đa lực lượng quân đội, công an và phương tiện cứu hộ nhằm ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân trong bối cảnh đất đã bão hòa nước và nguy cơ sạt lở cao.

"Các đồng chí thông tin cho toàn bộ các xã phường nằm trong vùng trọng điểm mưa lớn của đêm nay để các xã phường trực chỉ huy; khẩn trương báo cáo tỉnh những tình huống thiên tai có thể xảy ra và sẵn sàng huy động lực lượng "4 tại chỗ" để khắc phục tình huống thiên tai; thông tin cho tất cả các điểm xung yếu, các xã phường nghiêm cấm tất cả những người di chuyển qua những điểm có dòng chảy lớn và cầu cống, đập tràn, sông suối không được đi qua", ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La thông tin.