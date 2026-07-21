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Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 7 người tử vong tại Đồng Nai

Thứ Ba, 19:01, 21/07/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Khánh Hòa chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Theo thông tin báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, vào lúc 2 giờ ngày 21/7 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Km1839 trên Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai do xe ô tô chở khách mang biển kiểm soát 50E-447.02 (chủ xe là Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Năm Lu, tỉnh Khánh Hòa) cháy xe, hậu quả làm chết 7 người và bị thương nhiều người; nguyên nhân ban đầu là do lái xe buồn ngủ, không làm chủ tốc độ và đâm vào taluy.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi đối với người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai và lực lượng Công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

khan truong lam ro nguyen nhan vu tai nan lam 7 nguoi tu vong tai Dong nai hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn

Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn nêu trên và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Kiểm tra tình hình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 48/CĐ-TTg ngày 17/7/2026 liên quan đến triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, thuộc địa bàn xã Chương Dương, thành phố Hà Nội; trên cơ sở đó kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan nếu chậm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dẫn đến xảy ra vụ tai nạn nêu trên do các nguyên nhân tương tự.

Phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe đối với xe ô tô trong vụ tai nạn nêu trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe trong vụ tai nạn nêu trên, nhất là kiểm tra về điều kiện an toàn của phương tiện, thời gian lái xe liên tục của tài xế, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên các tuyến đường địa phương...; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với lái xe, chủ xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong vụ tai nạn nêu trên.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng tiếp tục triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 48/CĐ-TTg ngày 17/7/2026 liên quan đến triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, thuộc địa bàn xã Chương Dương, thành phố Hà Nội; lưu ý thực hiện siết chặt các hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa khối lượng lớn, nhất là phương tiện hoạt động vào ban đêm, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ tai nạn tương tự.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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