Khánh Hòa miễn phí sách giáo khoa theo lộ trình 3 năm

Miễn phí sách giáo khoa vừa được HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 4, khóa VIII. Đây là chính sách được tỉnh Khánh Hòa chủ động triển khai sớm, hướng đến hỗ trợ trực tiếp chi phí học tập cho học sinh, nhất là tại các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và còn nhiều khó khăn.

Các đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua Nghị quyết

Đối tượng được hưởng chính sách gồm học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông; người học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT và chương trình xóa mù chữ theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Sách giáo khoa được hỗ trợ là các loại sách thuộc danh mục được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Chính sách được thực hiện theo lộ trình, ưu tiên trước cho những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Năm học 2026-2027, học sinh tại các địa bàn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được phân định là vùng III, địa bàn đặc biệt khó khăn sẽ được miễn phí sách giáo khoa. Đến năm học 2027-2028, phạm vi hỗ trợ được mở rộng đến các địa bàn vùng II. Từ năm học 2028-2029, chính sách được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, qua đó hoàn thành mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh thuộc diện chính sách.

Việc triển khai sớm của Khánh Hòa cũng phù hợp định hướng của Trung ương về từng bước thực hiện miễn phí sách giáo khoa. Theo lộ trình chung, đến năm học 2029-2030, học sinh trên cả nước sẽ được hưởng chính sách này. Tổng kinh phí thực hiện chính sách trong giai đoạn 2026-2028 dự kiến gần 79 tỷ đồng, từ ngân sách và các nguồn hợp pháp khác.

Học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa sẽ được cấp phát sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026-2027

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc hỗ trợ sách giáo khoa giúp các gia đình giảm một khoản chi phí vào đầu năm học và tạo điều kiện để học sinh, nhất là học sinh ở vùng khó khăn, có đầy đủ sách phục vụ học tập ngay từ những ngày đầu năm học.

“Khánh Hòa đặt ra mục tiêu và đã trình, được Hội đồng nhân dân tỉnh miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026-2027 cho nhóm các cháu tại vùng dân tộc miền núi - khó khăn. Sở Giáo dục và Đào tạo đang triển khai các thủ tục mua sách, cố gắng cung cấp sách cho các cháu trước thời điểm khai giảng năm học", ông Nguyễn Thanh Hà nói.