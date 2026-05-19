Khánh thành trường tiểu học trên nền nghĩa trang cũ ở TP.HCM

Sáng 19/5, tại Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa đóng trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa (thuộc quận Bình Tân cũ) diễn ra lễ khánh thành công trình trường học mới, đồng thời tổ chức lễ phát động đợt cao điểm "100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" của TP.HCM.

Dự án xây dựng Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa thuộc giai đoạn 1 của kế hoạch di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, được xây dựng trên khu vực đất nghĩa trang cũ (ảnh: K.S)

Công trình có tổng mức đầu tư gần 156,5 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng hơn 8.800 m2. Quy mô trường gồm 4 tầng với 30 phòng học và các phòng chức năng, đáp ứng nhu cầu học tập cho tối thiểu 1.000 học sinh.

Đây là một phần quan trọng trong quy hoạch tái sử dụng quỹ đất sau khi giải tỏa nghĩa trang Bình Hưng Hòa – khu nghĩa trang hình thành từ những năm 1970 với diện tích khoảng 44,5 ha và gần 54.000 ngôi mộ.

Cô Văn Minh Tân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa cho biết, trong năm học 2026-2027 tới, nhà trường dự kiến tuyển sinh 10 lớp 1 và tiếp nhận 4 lớp 2. Trước đó, trong năm học 2025-2026, các học sinh lớp 2 này đã phải học tạm tại Trường Tiểu học Huỳnh Thúc Kháng:

“Nhà trường sẽ tận dụng tối đa những cơ sở vật chất được cung cấp hiện đại để phát huy năng lực dạy và học cho học trò, có được chất lượng tốt nhất cho học sinh”, cô Minh Tân nói.

Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa tham quan cơ sở của trường

Các phòng học chức năng được trang bị thiết bị hiện đại phục vụ việc học

Ngôi trường khang trang không chỉ giải quyết nhu cầu giáo dục mà còn góp phần thay đổi hoàn toàn bộ mặt đô thị tại khu vực này.

Chị Trần Ái Mỹ, một phụ huynh cùng con học lớp 1 tham gia lễ khánh thành chia sẻ, do nhà ở gần nên việc đưa đón con trong thời gian tới sẽ thuận tiện hơn rất nhiều so với cơ sở học tạm trước đây:

"Trường xây dựng tạo được cảnh quan mới ở khu vực này. Trước đây đi qua đây khá sợ nhưng khi có trường ở đây có không khí hơn, mọi người cũng phấn khởi hơn", chị Mỹ nói.

Lãnh đạo TP.HCM tham quan các lớp học của trường

Ngôi trường được hình thành sau 11 tháng thi công, là một trong những công trình tiêu biểu của chiến dịch "100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học"

Được biết, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa là một trong những công trình tiêu biểu nằm trong chiến dịch thi đua hoàn thành 1.000 phòng học trong 150 ngày do TP.HCM phát động, nhằm hướng tới phục vụ tốt nhất cho năm học 2026-2027.