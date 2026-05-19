中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khánh thành trường tiểu học trên nền nghĩa trang cũ ở TP.HCM

Thứ Ba, 11:47, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM hình thành trên nền nghĩa trang Bình Hưng Hòa cũ chính thức được khánh thành, đưa vào sử dụng sau 11 tháng thi công.

 

Sáng 19/5, tại Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa đóng trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa (thuộc quận Bình Tân cũ) diễn ra lễ khánh thành công trình trường học mới, đồng thời tổ chức lễ phát động đợt cao điểm "100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" của TP.HCM. 

Dự án xây dựng Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa thuộc giai đoạn 1 của kế hoạch di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa. 

khanh thanh truong tieu hoc tren nen nghia trang cu o tp.hcm hinh anh 1
Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, được xây dựng trên khu vực đất nghĩa trang cũ (ảnh: K.S)

Công trình có tổng mức đầu tư gần 156,5 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng hơn 8.800 m2. Quy mô trường gồm 4 tầng với 30 phòng học và các phòng chức năng, đáp ứng nhu cầu học tập cho tối thiểu 1.000 học sinh.

Đây là một phần quan trọng trong quy hoạch tái sử dụng quỹ đất sau khi giải tỏa nghĩa trang Bình Hưng Hòa – khu nghĩa trang hình thành từ những năm 1970 với diện tích khoảng 44,5 ha và gần 54.000 ngôi mộ. 

Cô Văn Minh Tân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa cho biết, trong năm học 2026-2027 tới, nhà trường dự kiến tuyển sinh 10 lớp 1 và tiếp nhận 4 lớp 2. Trước đó, trong năm học 2025-2026, các học sinh lớp 2 này đã phải học tạm tại Trường Tiểu học Huỳnh Thúc Kháng:

“Nhà trường sẽ tận dụng tối đa những cơ sở vật chất được cung cấp hiện đại để phát huy năng lực dạy và học cho học trò, có được chất lượng tốt nhất cho học sinh”, cô Minh Tân nói. 

khanh thanh truong tieu hoc tren nen nghia trang cu o tp.hcm hinh anh 2
Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa tham quan cơ sở của trường
khanh thanh truong tieu hoc tren nen nghia trang cu o tp.hcm hinh anh 3
Các phòng học chức năng được trang bị thiết bị hiện đại phục vụ việc học 

Ngôi trường khang trang không chỉ giải quyết nhu cầu giáo dục mà còn góp phần thay đổi hoàn toàn bộ mặt đô thị tại khu vực này.

Chị Trần Ái Mỹ, một phụ huynh cùng con học lớp 1 tham gia lễ khánh thành chia sẻ, do nhà ở gần nên việc đưa đón con trong thời gian tới sẽ thuận tiện hơn rất nhiều so với cơ sở học tạm trước đây:

"Trường xây dựng tạo được cảnh quan mới ở khu vực này. Trước đây đi qua đây khá sợ nhưng khi có trường ở đây có không khí hơn, mọi người cũng phấn khởi hơn", chị Mỹ nói. 

khanh thanh truong tieu hoc tren nen nghia trang cu o tp.hcm hinh anh 4
Lãnh đạo TP.HCM tham quan các lớp học của trường
khanh thanh truong tieu hoc tren nen nghia trang cu o tp.hcm hinh anh 5
Ngôi trường được hình thành sau 11 tháng thi công, là một trong những công trình tiêu biểu của chiến dịch "100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học"

Được biết, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa là một trong những công trình tiêu biểu nằm trong chiến dịch thi đua hoàn thành 1.000 phòng học trong 150 ngày do TP.HCM phát động, nhằm hướng tới phục vụ tốt nhất cho năm học 2026-2027. 

449893502_846683950235296_5200234505639330646_n.jpg

TP.HCM sẽ xây 2 trường học ở khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa

VOV.VN - Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 17, HĐND TP.HCM, Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt cho biết khu đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ hình thành 2 trường học thay vì dự án nhà ở như dự kiến trước đây. Đây là một trong những kế hoạch đầu tư mở rộng trường học trên địa bàn.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Tag: tiểu học Trần Đại Nghĩa Bình Hưng Hoà TP.HCM nghĩa trang Bình Hưng Hoà
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tăng tốc xây trường nội trú liên cấp nơi biên giới Lai Châu trước mùa mưa
Tăng tốc xây trường nội trú liên cấp nơi biên giới Lai Châu trước mùa mưa

VOV.VN -  Trên công trình trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới tỉnh Lai Châu, những ngày này, tranh thủ trước mùa mưa, hàng nghìn kỹ sư, công nhân đang tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ. Những công trình hiện hữu mang theo kỳ vọng về môi trường học tập khang trang, ổn định cho học sinh vùng cao.         

Tăng tốc xây trường nội trú liên cấp nơi biên giới Lai Châu trước mùa mưa

Tăng tốc xây trường nội trú liên cấp nơi biên giới Lai Châu trước mùa mưa

VOV.VN -  Trên công trình trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới tỉnh Lai Châu, những ngày này, tranh thủ trước mùa mưa, hàng nghìn kỹ sư, công nhân đang tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ. Những công trình hiện hữu mang theo kỳ vọng về môi trường học tập khang trang, ổn định cho học sinh vùng cao.         

Xây trường phổ thông nội trú các xã biên giới, khẩn trương nhưng phải bảo đảm chất lượng
Xây trường phổ thông nội trú các xã biên giới, khẩn trương nhưng phải bảo đảm chất lượng

VOV.VN - Chiều nay (14/5), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Xây trường phổ thông nội trú các xã biên giới, khẩn trương nhưng phải bảo đảm chất lượng

Xây trường phổ thông nội trú các xã biên giới, khẩn trương nhưng phải bảo đảm chất lượng

VOV.VN - Chiều nay (14/5), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Hiệu trưởng xin thôi chức sau vụ giáo viên phạt học sinh tự đâm kim tiêm vào tay
Hiệu trưởng xin thôi chức sau vụ giáo viên phạt học sinh tự đâm kim tiêm vào tay

VOV.VN - Liên quan đến vụ việc giáo viên phạt học sinh tự đâm kim tiêm vào tay, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP.HCM - trước là TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã tự kiểm điểm trước Hội đồng trường và chủ động xin thôi chức vụ, chuyển công tác.

Hiệu trưởng xin thôi chức sau vụ giáo viên phạt học sinh tự đâm kim tiêm vào tay

Hiệu trưởng xin thôi chức sau vụ giáo viên phạt học sinh tự đâm kim tiêm vào tay

VOV.VN - Liên quan đến vụ việc giáo viên phạt học sinh tự đâm kim tiêm vào tay, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP.HCM - trước là TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã tự kiểm điểm trước Hội đồng trường và chủ động xin thôi chức vụ, chuyển công tác.

Dạy bơi trong nhà trường giúp phòng, chống đuối nước cho học sinh
Dạy bơi trong nhà trường giúp phòng, chống đuối nước cho học sinh

VOV.VN - Mới đầu mùa nắng nóng nhưng tại tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuối nước cướp đi sinh mạng của nhiều học sinh. Thực trạng này gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn trong dịp hè đối với học sinh.

Dạy bơi trong nhà trường giúp phòng, chống đuối nước cho học sinh

Dạy bơi trong nhà trường giúp phòng, chống đuối nước cho học sinh

VOV.VN - Mới đầu mùa nắng nóng nhưng tại tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuối nước cướp đi sinh mạng của nhiều học sinh. Thực trạng này gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn trong dịp hè đối với học sinh.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục