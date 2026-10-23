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Khảo sát hơn 80 điểm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Sơn La

Thứ Sáu, 16:32, 23/10/2026
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VOV.VN -  Từ tháng 8 đến nay, tỉnh Sơn La đã triển khai khảo sát hơn 80 điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại 37 xã, phường. 

 

Qua khảo sát, các điểm nguy cơ được tổng hợp thành 76 bản, khu vực, đồng thời đánh giá sơ bộ nguy cơ tai biến địa chất tại 50 khu vực tái định cư.

khao sat hon 80 diem nguy co lu quet, sat lo dat tai son la hinh anh 1
Kiểm tra khu vực sạt lở tại xã Chiềng Lao

Các dạng thiên tai phổ biến gồm nứt đất, trượt lở sườn dốc, đá lăn, đá đổ, ngập úng và lũ bùn đá, lũ quét. Nguy cơ chịu tác động của địa hình dốc, địa chất phức tạp, mưa lớn tập trung và sự thay đổi thảm phủ thực vật, tiềm ẩn ảnh hưởng đến khu dân cư và công trình hạ tầng.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, đơn vị tư vấn đề xuất 7 nhóm giải pháp phòng tránh, giảm thiểu rủi ro, tập trung vào thoát nước, xử lý nước ngầm, gia cố mái dốc, bảo vệ rừng phòng hộ và theo dõi diễn biến nứt đất, trượt lở để chủ động cảnh báo, di dời người dân khi cần thiết.

khao sat hon 80 diem nguy co lu quet, sat lo dat tai son la hinh anh 2
Đơn vị tư vấn trình bày kết quả khảo sát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét

Đối với những khu vực có địa chất phức tạp, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tiếp tục triển khai điều tra, đánh giá chi tiết và đề xuất giải pháp phù hợp, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và ổn định dân cư lâu dài trên địa bàn tỉnh.

Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc
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