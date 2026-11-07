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Khen thưởng 2 cá nhân dũng cảm cứu người đuối nước ở Hà Tĩnh

Thứ Bảy, 22:38, 07/11/2026
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VOV.VN - Hai thanh niên ở xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh đã dũng cảm lao xuống sông Rào Trổ, phối hợp cứu một học sinh bị đuối nước. Ghi nhận hành động này, Ủy ban nhân dân (UBND) xã đã trao giấy khen cho hai cá nhân.

 

Ngày 7/11, lãnh đạo xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, UBND xã vừa tổ chức biểu dương, trao giấy khen cho anh Nguyễn Xuân Hải (SN 1996), trú tại thôn Mỹ Tân và anh Trần Đình Trọng (SN 1992), trú tại thôn Tiến Thượng, vì có hàng động dũng cảm cứu người bị đuối nước trên sông Rào Trổ.

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Lãnh đạo xã Kỳ Thượng trao giấy khen cho Nguyễn Xuân Hải và anh Trần Đình Trọng. (Ảnh: Kỳ Thượng).

Trước đó, khoảng 5h50 ngày 4/11, trên đường đi làm qua cầu Rào Trổ, thuộc thôn Mỹ Tân, anh Nguyễn Xuân Hải phát hiện một chiếc xe đạp điện cùng đôi dép để trên cầu. Quan sát xuống phía dưới sông, anh Hải phát hiện có người đang gặp nạn nên lập tức hô hoán, kêu gọi mọi người hỗ trợ, đồng thời lao xuống sông ứng cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Trần Đình Trọng cũng nhanh chóng xuống sông, phối hợp tìm kiếm nạn nhân. Sau khoảng một phút bơi ra khu vực giữa dòng, hai người tiếp cận vị trí nạn nhân. Thời điểm này, người bị nạn đã chìm dưới nước. Sau nhiều lần lặn tìm, anh Trọng phát hiện nạn nhân và cùng anh Hải đưa người này vào bờ an toàn.

Nạn nhân được xác định là một học sinh trú tại xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh.

Ghi nhận hành động dũng cảm, không ngại hiểm nguy cứu người, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng đã quyết định tặng giấy khen cho anh Nguyễn Xuân Hải và anh Trần Đình Trọng. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã biểu dương tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử nhân ái và ý thức vì cộng đồng của hai cá nhân.

Dịp này, Chi bộ, Ban cán sự thôn Mỹ Tân cũng tặng hoa chúc mừng anh Nguyễn Xuân Hải.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2026, UBND xã Kỳ Thượng cũng đã khen thưởng anh Nguyễn Hữu Phước (SN 1981), trú tại thôn Tiến Thượng, cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Chè 12/9, vì có hành động dũng cảm cứu một nam thanh niên bị đuối nước trên sông Rào Trổ.

Bá Thăng/VOV.VN
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