Khen thưởng nóng lực lượng phá 3 chuyên án lớn trên biên giới Lào Cai

Theo báo cáo tại buổi lễ, trong những tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đối mặt với tình hình tội phạm diễn biến phức tạp. Với tinh thần quyết liệt, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn xác lập và đấu tranh thành công 3 chuyên án điển hình.

Nổi bật nhất là Chuyên án LC326.3p, vào ngày 4/4, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Bùi Văn Ngọc đang vận chuyển 8.999,4 gram vàng (hàm lượng từ 99,92% đến 99,94%) nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam. Tổng giá trị tang vật được định giá là hơn 37,8 tỷ đồng. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã khởi tố vụ án về hành vi buôn lậu và chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Lào Cai điều tra theo thẩm quyền.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc tham gia phá án

Trong Chuyên án LC326, lực lượng BĐBP đã triệt phá đường dây mua bán người từ tỉnh Sơn La đưa sang Trung Quốc do Cư Thị Chà cầm đầu. Các đối tượng khai nhận đã lừa bán 3 phụ nữ, thu lợi bất chính 5 vạn nhân dân tệ.

Đối với Chuyên án LC426p, vào ngày 26/4, Ban chuyên án đã bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức cho 4 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép qua địa bàn phường Lào Cai.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã thừa ủy quyền của Trưởng ban Chỉ đạo 1389 và Bộ Quốc phòng trao thưởng đột xuất cho 5 tập thể với tổng số tiền 150 triệu đồng.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 13 cá nhân và trao thưởng 80 triệu đồng cho các đơn vị trực tiếp tham gia phá án.

Về phía địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng đã quyết định tặng Bằng khen cho 25 cá nhân thuộc các lực lượng Biên phòng, Công an, Hải quan và Viện Kiểm sát vì đã có đóng góp quan trọng trong công tác đấu tranh, xử lý các loại tội phạm trên tuyến biên giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn biểu dương sự mưu trí và phối hợp tác chiến nhịp nhàng giữa các lực lượng chuyên trách.

Trung tướng yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác phối hợp hiệp đồng và đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân vùng biên không tiếp tay cho tội phạm, cùng chung tay xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc ngay từ cửa ngõ quốc gia. Thắng lợi của các chuyên án không chỉ là chiến công tiêu biểu mà còn là thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.