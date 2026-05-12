Khen thưởng nóng lực lượng phá 3 chuyên án lớn trên biên giới Lào Cai

Thứ Ba, 16:31, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (12/5), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp cùng UBND tỉnh Lào Cai tổ chức lễ trao thưởng cho các lực lượng hiệp đồng chiến đấu, triệt phá thành công 3 chuyên án lớn về buôn lậu vàng, mua bán người và xuất nhập cảnh trái phép.

Theo báo cáo tại buổi lễ, trong những tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đối mặt với tình hình tội phạm diễn biến phức tạp. Với tinh thần quyết liệt, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn xác lập và đấu tranh thành công 3 chuyên án điển hình.

Nổi bật nhất là Chuyên án LC326.3p, vào ngày 4/4, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Bùi Văn Ngọc đang vận chuyển 8.999,4 gram vàng (hàm lượng từ 99,92% đến 99,94%) nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam. Tổng giá trị tang vật được định giá là hơn 37,8 tỷ đồng. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã khởi tố vụ án về hành vi buôn lậu và chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Lào Cai điều tra theo thẩm quyền.

khen thuong nong luc luong pha 3 chuyen an lon tren bien gioi lao cai hinh anh 1
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc tham gia phá án

Trong Chuyên án LC326, lực lượng BĐBP đã triệt phá đường dây mua bán người từ tỉnh Sơn La đưa sang Trung Quốc do Cư Thị Chà cầm đầu. Các đối tượng khai nhận đã lừa bán 3 phụ nữ, thu lợi bất chính 5 vạn nhân dân tệ.

Đối với Chuyên án LC426p, vào ngày 26/4, Ban chuyên án đã bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức cho 4 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép qua địa bàn phường Lào Cai.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã thừa ủy quyền của Trưởng ban Chỉ đạo 1389 và Bộ Quốc phòng trao thưởng đột xuất cho 5 tập thể với tổng số tiền 150 triệu đồng.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 13 cá nhân và trao thưởng 80 triệu đồng cho các đơn vị trực tiếp tham gia phá án.

khen thuong nong luc luong pha 3 chuyen an lon tren bien gioi lao cai hinh anh 2
Quang cảnh buổi lễ

Về phía địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng đã quyết định tặng Bằng khen cho 25 cá nhân thuộc các lực lượng Biên phòng, Công an, Hải quan và Viện Kiểm sát vì đã có đóng góp quan trọng trong công tác đấu tranh, xử lý các loại tội phạm trên tuyến biên giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn biểu dương sự mưu trí và phối hợp tác chiến nhịp nhàng giữa các lực lượng chuyên trách.

Trung tướng yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác phối hợp hiệp đồng và đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân vùng biên không tiếp tay cho tội phạm, cùng chung tay xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc ngay từ cửa ngõ quốc gia. Thắng lợi của các chuyên án không chỉ là chiến công tiêu biểu mà còn là thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

An Kiên/VOV-Tây Bắc
Tag: Khen thưởng nóng Lào Cai chuyên án lớn xuất nhập cảnh trái phép buôn lậu vàng mua bán người
Bắt nữ quái trộm túi xách chứa gần 40 triệu đồng ở chợ Đông Ba

VOV.VN - Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Huế vừa bắt giữ một đối tượng trộm cắp túi xách, bên trong có gần 40 triệu đồng tại chợ Đông Ba.

Trộm lư hương, chân đèn và dây chuyền vàng tại miếu Bà ở TP.HCM

VOV.VN - Đột nhập vào miếu Bà phá khóa, lấy đi hàng loạt đồ thờ tự và "cuỗm" luôn sợi dây chuyền vàng trên tượng Phật, Nguyễn Văn Trọng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Vĩnh Long.

6 người chung tiền mua ma túy đá mang ra biển sử dụng

VOV.VN - Ngày 12/5, Thượng tá Đoàn Công Nghiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị đang hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ xử lý các đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.

