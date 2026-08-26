Khi người bị xâm hại bước qua im lặng: Cần chuẩn bị những gì để bảo vệ nhân phẩm?

VOV.VN - Sau xâm hại tình dục, việc lên tiếng và tìm công lý có thể là hành trình nhiều tổn thương; chuyên gia lưu ý người bị hại cần chuẩn bị về pháp lý, chứng cứ, sức khỏe, tâm lý, an toàn và quyền riêng tư.
Vì mâu thuẫn chuyện học hành với gia đình, một nữ sinh ở Hải Phòng bỏ nhà đến Bắc Ninh tìm việc làm thêm. Tại đây, em đã bị gã tuyển dụng lao động dụ dỗ, xâm hại trong nhiều ngày.
VOV.VN - Hôm nay (17/6), Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đã làm việc với các sở, ngành tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
VOV.VN - Bé gái 3 tháng tuổi bị xâm hại tình dục nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.