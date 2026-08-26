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Khi người bị xâm hại bước qua im lặng: Cần chuẩn bị những gì để bảo vệ nhân phẩm?
Thứ Tư, 06:12, 26/08/2026

Khi người bị xâm hại bước qua im lặng: Cần chuẩn bị những gì để bảo vệ nhân phẩm?

VOV.VN - Sau xâm hại tình dục, việc lên tiếng và tìm công lý có thể là hành trình nhiều tổn thương; chuyên gia lưu ý người bị hại cần chuẩn bị về pháp lý, chứng cứ, sức khỏe, tâm lý, an toàn và quyền riêng tư.

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