Khi người bị xâm hại bước qua im lặng: Cần chuẩn bị những gì để bảo vệ nhân phẩm?

Bỏ nhà đi tìm việc, nữ sinh bị gã tuyển dụng lao động xâm hại

Vì mâu thuẫn chuyện học hành với gia đình, một nữ sinh ở Hải Phòng bỏ nhà đến Bắc Ninh tìm việc làm thêm. Tại đây, em đã bị gã tuyển dụng lao động dụ dỗ, xâm hại trong nhiều ngày.