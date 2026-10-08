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Khoảnh khắc đàn cò trắng bay lượn rợp đồng ruộng ở Huế

Thứ Năm, 09:23, 08/10/2026
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VOV.VN - Đàn cò trắng bay lượn giữa đồng ruộng ở Huế tạo nên khung cảnh ấn tượng giữa trong mùa chim di cư nhưng cũng khiến chính quyền lo bị săn bắn.

Những ngày qua, tại các cánh đồng ở một số địa phương ở TP Huế, những đàn cò trắng liên tục tìm về với số lượng lớn. Từng tốp chao liệng trên không, khi sà xuống ruộng kiếm ăn, lúc lại đồng loạt cất cánh, chuyển sang khu vực khác.

Một người dân ở xã Phú Lộc (TP Huế) cho biết, khoảng 13h ngày 7/10, hàng nghìn con cò tập trung tại cánh đồng thuộc thôn Tuần Thiện. Từ trên cao, đàn cò tung cánh nối đuôi nhau di chuyển tạo thành những dải trắng nổi bật.

Ông Nguyễn Văn Hiệp - Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho biết, việc cò tập trung với số lượng lớn tạo nên khung cảnh đẹp, ấn tượng. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ săn, bắt, bẫy chim trái phép gia tăng.

Khoảnh khắc đàn cò trắng bay lượn rợp đồng ruộng ở Huế. (Video: Trung tâm DVSNC Phú Lộc)

Địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý tình trạng bẫy bắt chim trời trong mùa di cư.

Theo lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam TP Huế, hàng năm vào thời điểm này, các cánh đồng tại khu vực do đơn vị phụ trách quản lý thường ghi nhận những đàn cò tập trung với số lượng lớn.

Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam TP Huế phối hợp với các cơ quan chức năng liên tục ra quân tháo gỡ bẫy chim. Đồng thời quyết tâm ngăn chặn, xử lý nghiêm những người săn bắt, bẫy chim trái phép.

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm TP Huế cũng tổ chức 26 đợt kiểm tra, tháo dỡ các phương tiện săn bắt chim hoang dã.

Lực lượng chức năng xử lý 1.700 cò xốp, 8.700 que dính nhựa, 9.750 m² lưới, 537 cọc tre giăng lưới, 6 loa, 8 ắc quy, 10 máy phát tiếng chim và 40 bẫy kẹp. Có 83 cá thể chim được cứu, tái thả về môi trường tự nhiên.

Ông Lê Ngọc Tuấn - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, hiện nay đang bước vào thời kỳ các loài chim hoang dã, chim di cư xuất hiện, do đó lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, tháo gỡ bẫy và xử lý vi phạm.

Bên cạnh kiểm tra thực địa, lực lượng chức năng kiểm tra tại các chợ, nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh, điểm thu gom. Đồng thời, tăng cường giám sát không gian mạng để phát hiện, phối hợp xử lý vi phạm về quảng cáo, mua bán động vật hoang dã trái pháp luật.

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Ngăn chặn nạn săn bắt chim trời ở Nghệ An

VOV.VN - Mùa chim di cư, nhiều vùng đồng ruộng, bãi bồi, ven sông ở Nghệ An trở thành điểm dừng chân của các loài chim hoang dã. Vì thế, nạn giăng lưới, đặt bẫy, dùng thiết bị dẫn dụ săn bắt chim cũng gia tăng. Hiện nhiều địa phương đang tăng cường kiểm tra, tháo dỡ bẫy, xử lý vi phạm để bảo vệ đa dạng sinh học.

 

Nguyễn Vương/VTC News
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