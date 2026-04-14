中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khoảnh khắc tài xế chặn xe giữa đường, cứu bé gái đi lạc trong đêm ở TP.HCM

Thứ Ba, 22:16, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

Phát hiện bé gái khoảng 3 tuổi đi lạc, đứng giữa làn xe trong đêm, nam tài xế đã kịp thời dừng xe, cảnh báo các phương tiện phía sau và đưa cháu vào nơi an toàn.

Ngày 14-4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam tài xế ô tô kịp thời dừng xe, cứu một bé gái đi lạc giữa đường vào ban đêm, khiến nhiều người vừa thót tim vừa cảm kích.

Theo hình ảnh từ camera hành trình, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 11-4 trên đường Nguyễn Văn Thành, đoạn qua phường Hòa Lợi, TP.HCM.

Thời điểm này, nhiều phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao trong đêm tối thì bất ngờ xuất hiện một bé gái khoảng 3 tuổi đứng giữa làn xe, có dấu hiệu bị lạc.

khoanh khac tai xe chan xe giua duong, cuu be gai di lac trong dem o tp.hcm hinh anh 1
Hình ảnh cháu bé khoảng 3 tuổi đi lạc ra giữa đường trong đêm tối được tài xế chặn xe, đưa vào vị trí an toàn. Ảnh cắt từ clip

Phát hiện tình huống nguy hiểm, một tài xế lập tức dừng xe giữa đường, bật tín hiệu cảnh báo và ra hiệu cho các phương tiện phía sau giảm tốc. Khi các xe đã kịp dừng lại, tài xế nhanh chóng chạy tới, bế bé gái đưa vào khu vực an toàn sát lề đường, gần nhà dân.

Chia sẻ về sự việc, tài xế HT cho biết khi đang lái xe về nhà thì bất ngờ thấy bé gái xuất hiện ngay trước đầu xe. “Tôi lập tức cảnh báo các xe phía sau, đồng thời dừng lại để đưa bé vào lề nhằm đảm bảo an toàn”, anh T nói.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm kích trước hành động nhanh trí của các tài xế. Nhiều người cũng khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường trông coi trẻ nhỏ, tránh để xảy ra những tình huống nguy hiểm tương tự.

Trước đó, ngày 5-4, một trường hợp tương tự xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Phú Lộc (cũ), TP Huế.

Camera hành trình ghi lại cảnh tài xế phát hiện một cháu bé đứng giữa đường nên lập tức dừng xe, chạy qua làn ngược chiều bế cháu vào nơi an toàn.

Tài xế là anh Lý Văn Tố (31 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng). Sau khi giao cháu bé cho gia đình, anh tiếp tục hành trình.

Đại diện Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng Cảnh sát giao thông TP Huế cho biết đã biểu dương hành động của tài xế, đồng thời khẳng định việc dừng xe trong tình huống trên là đúng quy định.

Theo Phạm Hải/Pháp luật TP.HCM
Tag: tai nạn giao thông giao thông đô thị ô tô gây tai nạn liên hoàn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nữ tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Doãn Kế Thiện ở Hà Nội
Nữ tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Doãn Kế Thiện ở Hà Nội

VOV.VN - Tối 13/4, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên phố Doãn Kế Thiện (Hà Nội) khi chiếc ô tô do nữ tài xế điều khiển va chạm với nhiều phương tiện, khiến 1 người bị thương.

Nữ tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Doãn Kế Thiện ở Hà Nội

Nữ tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Doãn Kế Thiện ở Hà Nội

VOV.VN - Tối 13/4, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên phố Doãn Kế Thiện (Hà Nội) khi chiếc ô tô do nữ tài xế điều khiển va chạm với nhiều phương tiện, khiến 1 người bị thương.

Khởi tố vụ tai nạn lao động tại núi Tazon làm 3 người chết
Khởi tố vụ tai nạn lao động tại núi Tazon làm 3 người chết

VOV.VN - Khởi tố vụ án “vô ý làm chết người” liên quan đến tai nạn lao động tại khu vực núi Tazon, khiến 3 người chết.

Khởi tố vụ tai nạn lao động tại núi Tazon làm 3 người chết

Khởi tố vụ tai nạn lao động tại núi Tazon làm 3 người chết

VOV.VN - Khởi tố vụ án “vô ý làm chết người” liên quan đến tai nạn lao động tại khu vực núi Tazon, khiến 3 người chết.

Cứu nạn thành công 2 người mắc kẹt trong ô tô tải tại Hải Phòng
Cứu nạn thành công 2 người mắc kẹt trong ô tô tải tại Hải Phòng

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã cứu nạn thành công 2 người bị mắc kẹt trong ô tô tải sau vụ tai nạn xảy ra tại phường Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng.

Cứu nạn thành công 2 người mắc kẹt trong ô tô tải tại Hải Phòng

Cứu nạn thành công 2 người mắc kẹt trong ô tô tải tại Hải Phòng

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã cứu nạn thành công 2 người bị mắc kẹt trong ô tô tải sau vụ tai nạn xảy ra tại phường Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục