Khởi động cuộc đua vào lớp 6 ở Hà Nội: Phụ huynh thấp thỏm dù con ôn luyện nhiều năm

Ôn thi căng thẳng từ lớp 3, lớp 4 vẫn lo “trượt”

Hơn 6.300 học sinh tham gia bài đánh giá năng lực để giành 320 suất vào lớp 6 Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành năm học 2026-2027, tương đương tỷ lệ chọi gần 1/20, tạo nên một trong những cuộc đua vào lớp 6 căng thẳng nhất tại Hà Nội hiện nay.

Không chỉ riêng Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, những năm gần đây, cuộc đua vào lớp 6 tại nhiều trường chất lượng cao ở Hà Nội như Trường THCS Ngoại ngữ, Trường THCS Cầu Giấy hay Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh… cũng ngày càng “nóng” khi tỷ lệ cạnh tranh nhiều năm liên tiếp ở mức rất cao, có nơi lên tới 1/10 đến gần 1/20.

Thực tế, nhiều phụ huynh cho con ôn luyện từ lớp 3, lớp 4, tham gia các lớp tư duy, luyện đề để chuẩn bị cho các bài đánh giá năng lực.

Tỷ lệ chọi gần 1/20 vào lớp 6 Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành khiến nhiều phụ huynh lo lắng, dù con đã ôn luyện, học thêm từ nhiều năm trước. Ảnh: VietNamNet

Chị Minh Thu (phường Dịch Vọng) cho biết, sau buổi thi của con ở Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, chị lặng người khi dò đáp án môn Toán.

“Con mình được khoảng 6,75 điểm Toán. Tiếng Anh và Tiếng Việt dù khá chắc cũng khó kéo lên đủ điểm đỗ. Mình buồn và thất vọng nhưng không dám nói với con vì sợ con áp lực. Nghĩ lại thấy thương con vì hai mẹ con đã cố gắng suốt mấy năm trời. Năm ngoái, điểm chuẩn của trường là 24/30, tương đương mức trung bình khoảng 8 điểm mỗi môn, tính cả điểm ưu tiên mới trúng tuyển”, chị Thu chia sẻ.

Tại các diễn đàn tuyển sinh, rất nhiều phụ huynh cho biết, con đã học thêm, luyện đề từ lớp 4, tham gia nhiều lớp nâng cao nhưng khi bước vào kỳ thi vẫn cảm thấy “mong manh”. Chị Hoài An (phường Yên Hòa) cho biết: “Suốt mấy năm nay, hai mẹ con gần như ngày nào cũng chạy đôn đáo đi học thêm, luyện đề khắp nơi, tối muộn mới về. Thế nhưng, thi xong thấy con làm bài không được tốt nên mình càng tiếc công sức cả hai mẹ con đã cố gắng suốt thời gian dài. Sau khi con thi xong, chị chỉ động viên con nghỉ ngơi để giữ sức cho những kỳ thi tiếp theo. Không cần con phải đỗ chuyên hay đứng đầu, chỉ mong con có môi trường học hạnh phúc, được phát triển đúng khả năng".

Nhiều phụ huynh cũng băn khoăn, liệu hơn 6.000 học sinh dự thi có thực sự tạo nên cuộc cạnh tranh “ngang sức”. Có phụ huynh nhận định, số lượng đăng ký rất lớn nhưng nhóm học sinh có khả năng cạnh tranh thực sự có thể chỉ khoảng 1.000 em. Thực tế, có rất nhiều bạn đi thi để lấy trải nghiệm hoặc thử sức cho các trường khác. Chứ để chọi thật sự thì chắc không phải cả 6.000 em.

Tuy nhiên, cũng phụ huynh khác lại cho rằng: “Các bạn em biết đi thi đều học ôn từ lâu, tham gia lớp luyện đề chứ không phải thi cho vui. Con mình học trung tâm từ lớp 4, được cô khen tư duy tốt mà đi thi em vẫn thấy rất bấp bênh”.

Áp lực không chỉ ở phòng thi

Theo nhiều phụ huynh, cuộc đua vào lớp 6 chất lượng cao hiện nay không còn đơn thuần là một kỳ khảo sát năng lực mà đã trở thành áp lực lớn với cả gia đình, đặc biệt trong bối cảnh số lượng thí sinh quá đông.

Tuy vậy, giữa tâm lý căng thẳng, nhiều cha mẹ cũng cố gắng nhìn kỳ thi nhẹ nhàng hơn. Chị Thu Hương ( phường Cát Linh) cho rằng cấp THCS là giai đoạn học sinh thay đổi mạnh về tâm lý nên điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng hành của gia đình. “Các con rất nhạy cảm ở tuổi này. Nếu không đỗ thì tiếp tục rèn luyện thêm chứ không nên tạo áp lực quá lớn. Điều cần nhất là con có môi trường phù hợp và được bố mẹ lắng nghe”, chị bày tỏ.

Cuộc đua vào lớp 6 chất lượng cao đang trở thành áp lực lớn với cả gia đình, đặc biệt trong bối cảnh số lượng thí sinh quá đông (Ảnh minh họa)

TS Phạm Sỹ Cường, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, cho hay với số lượng thí sinh dự thi đánh giá năng lực như vậy, học sinh phải làm bài ba môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh. Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành sẽ công bố điểm chuẩn lớp 6 vào ngày 1/6. Thí sinh trúng tuyển sẽ nhập học ngày 2–3/6.

Theo chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà, điều đáng lo hiện nay không chỉ là áp lực điểm số mà còn là việc nhiều học sinh tiểu học phải bước vào guồng ôn luyện quá sớm. Khi lịch học kín từ tối đến cuối tuần, trẻ dễ căng thẳng, mất hứng thú học tập và thiếu thời gian vui chơi, phát triển tự nhiên.

Nhiều gia đình cũng cho biết mục tiêu cuối cùng không hẳn là phải vào bằng được một “trường hot”, mà là tìm môi trường học tập phù hợp cho con.

Trong các cuộc tranh luận về lý do vì sao học sinh vào Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành ngày càng đông, nhiều phụ huynh cho rằng trường được đánh giá cao nhờ môi trường sư phạm, tính kỷ luật và áp lực học tập được xem là “vừa phải” so với một số trường top khác.Anh Trần Anh, phụ huynh có hai con từng thi đỗ trường, cho biết: “Nhiều người vẫn chọn Trường Nguyễn Tất Thành dù con đỗ trường khác. Họ thích vì trường nền nếp, học sinh học khá hạnh phúc, thầy cô nhiệt tình, không ép học thêm quá nhiều”, anh nói.

Giữa cuộc đua ngày càng khốc liệt vào lớp 6 chất lượng cao, điều khiến nhiều phụ huynh trăn trở không chỉ là tỷ lệ chọi, mà còn là áp lực kỳ vọng đặt lên vai những học sinh mới 11, 12 tuổi. Bởi phía sau những kỳ thi với hàng nghìn hồ sơ là những đứa trẻ đã bước vào guồng ôn luyện từ nhiều năm trước, học thêm, luyện đề liên tục để cạnh tranh một suất vào trường “hot”.