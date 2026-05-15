TP.HCM tính mở rộng xét tuyển, tiến tới bỏ thi vào lớp 10

Thứ Sáu, 11:07, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TP.HCM dự kiến sẽ mở rộng khu vực xét tuyển và hướng tới việc bỏ thi vào lớp 10 từ năm sau.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, Thành phố đang tăng tốc 150 ngày đêm để hoàn thành 1.000 phòng học, đưa vào sử dụng cho năm học 2026-2027 và rà soát hơn 100 dự án để chuẩn bị đủ lượng phòng học, đáp ứng được chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân.

"Hiện tại ngành đã xây dựng chiến lược và nội dung để bắt đầu từ năm sau, một số khu vực sẽ xét tuyển lớp 10, không thi nữa và chỉ thi tập trung", ông Minh nói.

Ông Minh cho biết thêm việc này được tính toán nhằm giúp học sinh chủ động lựa chọn hướng học tập phù hợp trong chương trình giáo dục phổ thông. TP.HCM cũng sẽ tiếp tục ban hành các quy định theo chỉ đạo của Trung ương, hướng tới mục tiêu phổ cập bậc trung học phổ thông. 

tp.hcm tinh mo rong xet tuyen, tien toi bo thi vao lop 10 hinh anh 1
Thí sinh thi vào lớp 10 năm 2025 tại TP.HCM

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM có hơn 151.200 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập, tổng số học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS của thành phố là hơn 169.900. Khoảng hơn 17.000 học sinh không thi vào lớp 10. 

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố 242 điểm thi với hơn 5.900 phòng thi và huy động tổng cộng hơn 17.700 cán bộ phục vụ kỳ thi.

Kỳ thi lớp 10 công lập sẽ diễn ra ngày 1-2/6, với 3 môn gồm Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, thí sinh thi chuyên sẽ thi thêm môn chuyên. Năm nay, 2 khu vực được xét tuyển là xã đảo Thạnh An và đặc khu Côn Đảo. 

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Tag: thi lớp 10 lớp 10 công lập TP.HCM Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lịch thi lớp 10
Tỷ lệ chọi vào lớp 10 ở TP.HCM cao nhất 1/2,84
VOV.VN - Năm nay, TP.HCM có các trường tỷ lệ chọi cao gồm THPT Bùi Thị Xuân, THPT Thủ Đức, THCS-THPT Trần Đại Nghĩa.

TP.HCM chính thức công bố lịch thi vào lớp 10
Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố lịch thi lớp 10
