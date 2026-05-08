  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Không khí lạnh bất ngờ tăng cường, Hà Nội nhiệt độ giảm xuống mức 22 độ C

Thứ Sáu, 11:03, 08/05/2026
VOV.VN - Không khí lạnh bất ngờ tăng cường đúng thời điểm giao mùa khiến thời tiết miền Bắc chuyển biến mạnh. Nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông lốc nguy hiểm, nhiệt độ giảm sâu, trời chuyển mát hiếm thấy giữa tháng 5.

Theo cơ quan khí tượng, hôm nay (8/5), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ phổ biến dao động từ 23-26 độ C, riêng vùng núi phía Bắc chỉ còn 21-23 độ C.

(Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, nhiều nơi vượt ngưỡng 70mm. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các chuyên gia cảnh báo, đợt thời tiết cực đoan này có thể gây nhiều tác động nguy hiểm như lũ quét ở vùng núi, sạt lở đất tại khu vực đồi dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Không chỉ ảnh hưởng sinh hoạt, mưa dông còn có nguy cơ gây thiệt hại sản xuất nông nghiệp, làm hư hại cây trồng, nhà cửa và đe dọa an toàn giao thông trong giờ cao điểm.

Tại Hà Nội, ngày 8/5 trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, thời tiết dịu mát hiếm thấy sau nhiều ngày oi nóng. Nhiệt độ thấp nhất dao động 22-24 độ C.

Trên biển, thời tiết cũng diễn biến xấu. Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, sóng cao 1-2m. Từ chiều tối và đêm nay, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao tới 3m, biển động mạnh, tàu thuyền cần đặc biệt đề phòng.

Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, Hà Nội mưa dông tầm tã

VOV.VN - Không khí lạnh đã chính thức ảnh hưởng đến một phần Đông Bắc Bộ, gây mưa dông diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiều khu vực xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông lốc nguy hiểm, khiến thời tiết chuyển mát rõ rệt giữa tháng 5.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: không khí lạnh không khí lạnh miền Bắc mưa dông diện rộng thời tiết Hà Nội hôm nay cảnh báo mưa đá lốc xoáy và sét Bắc Bộ trời mát mưa lớn Bắc Trung Bộ dự báo thời tiết 8/5 ngập úng sạt lở đấtthời tiết 24h thời tiết hôm nay nhiệt độ ngày mai
Ngày 8/5 chất lượng không khí tỉnh thành có xu hướng xấu đi, nhiều nơi ở mức kém

VOV.VN - Theo dự báo từ Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc ngày 8/5, chất lượng không khí tại nhiều địa phương trên cả nước có xu hướng suy giảm, trong đó một số tỉnh, thành phố ở miền Bắc được cảnh báo ở ngưỡng kém, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của nhóm người nhạy cảm.

Thời tiết miền Bắc có nguy cơ xuất hiện hình thái thiên tai cực kỳ nguy hiểm

VOV.VN - Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa dông diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, kéo theo nguy cơ xuất hiện hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đặc biệt đề phòng trong những ngày tới.

Xuất hiện bão Hagupit ở Tây Bắc Thái Bình Dương với hướng đi khó lường

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, chiều nay (6/5) áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão Hagupit (sau siêu bão SINLAKU) bão Hagupit là cơn bão thứ 5 xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2026.

