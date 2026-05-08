Không khí lạnh bất ngờ tăng cường, Hà Nội nhiệt độ giảm xuống mức 22 độ C

Theo cơ quan khí tượng, hôm nay (8/5), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ phổ biến dao động từ 23-26 độ C, riêng vùng núi phía Bắc chỉ còn 21-23 độ C.

Đáng chú ý, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, nhiều nơi vượt ngưỡng 70mm. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các chuyên gia cảnh báo, đợt thời tiết cực đoan này có thể gây nhiều tác động nguy hiểm như lũ quét ở vùng núi, sạt lở đất tại khu vực đồi dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Không chỉ ảnh hưởng sinh hoạt, mưa dông còn có nguy cơ gây thiệt hại sản xuất nông nghiệp, làm hư hại cây trồng, nhà cửa và đe dọa an toàn giao thông trong giờ cao điểm.

Tại Hà Nội, ngày 8/5 trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, thời tiết dịu mát hiếm thấy sau nhiều ngày oi nóng. Nhiệt độ thấp nhất dao động 22-24 độ C.

Trên biển, thời tiết cũng diễn biến xấu. Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, sóng cao 1-2m. Từ chiều tối và đêm nay, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao tới 3m, biển động mạnh, tàu thuyền cần đặc biệt đề phòng.