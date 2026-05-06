Xuất hiện bão Hagupit ở Tây Bắc Thái Bình Dương với hướng đi khó lường

Vào lúc 13h ngày 6/5, tâm bão Hagupit ở khoảng 8,4 độ Vĩ Bắc – 147,3 độ Kinh Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Đáng chú ý, cơn bão này hiện vẫn còn cách Philippines gần 2.000km về phía Đông nhưng đang có xu hướng mạnh thêm.

Theo các mô hình dự báo, trong 24 giờ tới, bão Hagupit sẽ di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ 5-10km/h, sau đó có khả năng chuyển hướng Tây Tây Bắc dưới tác động của áp cao cận nhiệt đới.

Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng đang “chặn đường” cơn bão: lưỡi áp cao cận nhiệt đới tồn tại trên Biển Đông ở độ cao khoảng 5.000m. Hệ thống này có thể khiến Hagupit khó vượt qua Philippines để tiến vào Biển Đông. Các chuyên gia nhận định, khả năng bão ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển Việt Nam hiện ở mức thấp, dưới 20%.

Dù chưa có dấu hiệu đe dọa trực tiếp, Hagupit vẫn được đánh giá là cơn bão đáng chú ý khi có thể mạnh lên cấp 10 trong những ngày tới. Tuy nhiên, khi tiến gần khu vực phía Đông Philippines, bão nhiều khả năng sẽ suy yếu trở lại thành áp thấp nhiệt đới.

Hiện các mô hình dự báo sau 48 giờ vẫn còn nhiều khác biệt, chưa có sự thống nhất cao về quỹ đạo và cường độ của bão Hagupit. Cơ quan khí tượng cho biết đang theo dõi sát diễn biến để kịp thời cập nhật.

Trong bối cảnh thời tiết trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang diễn biến phức tạp, sự xuất hiện liên tiếp của các cơn bão mạnh khiến mùa bão năm 2026 được dự báo tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường.