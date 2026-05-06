Xuất hiện bão Hagupit ở Tây Bắc Thái Bình Dương với hướng đi khó lường

Thứ Tư, 16:32, 06/05/2026
VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, chiều nay (6/5) áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão Hagupit (sau siêu bão SINLAKU) bão Hagupit là cơn bão thứ 5 xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2026.

Vào lúc 13h ngày 6/5, tâm bão Hagupit ở khoảng 8,4 độ Vĩ Bắc – 147,3 độ Kinh Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Đáng chú ý, cơn bão này hiện vẫn còn cách Philippines gần 2.000km về phía Đông nhưng đang có xu hướng mạnh thêm.

xuat hien bao hagupit o tay bac thai binh duong voi huong di kho luong hinh anh 1

Theo các mô hình dự báo, trong 24 giờ tới, bão Hagupit sẽ di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ 5-10km/h, sau đó có khả năng chuyển hướng Tây Tây Bắc dưới tác động của áp cao cận nhiệt đới.

Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng đang “chặn đường” cơn bão: lưỡi áp cao cận nhiệt đới tồn tại trên Biển Đông ở độ cao khoảng 5.000m. Hệ thống này có thể khiến Hagupit khó vượt qua Philippines để tiến vào Biển Đông. Các chuyên gia nhận định, khả năng bão ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển Việt Nam hiện ở mức thấp, dưới 20%.

Dù chưa có dấu hiệu đe dọa trực tiếp, Hagupit vẫn được đánh giá là cơn bão đáng chú ý khi có thể mạnh lên cấp 10 trong những ngày tới. Tuy nhiên, khi tiến gần khu vực phía Đông Philippines, bão nhiều khả năng sẽ suy yếu trở lại thành áp thấp nhiệt đới.

Hiện các mô hình dự báo sau 48 giờ vẫn còn nhiều khác biệt, chưa có sự thống nhất cao về quỹ đạo và cường độ của bão Hagupit. Cơ quan khí tượng cho biết đang theo dõi sát diễn biến để kịp thời cập nhật.

Trong bối cảnh thời tiết trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang diễn biến phức tạp, sự xuất hiện liên tiếp của các cơn bão mạnh khiến mùa bão năm 2026 được dự báo tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường.

Văn Ngân/VOV.VN
Hào quang lạ bao quanh mặt trời ở Nghệ An gây xôn xao, chuyên gia nói gì?

VOV.VN - Hình ảnh quầng sáng nhiều màu bao quanh mặt trời xuất hiện tại nhiều địa phương ở Nghệ An trưa 5/5 khiến mạng xã hội xôn xao, dấy lên nhiều đồn đoán về “điềm lạ”. Tuy nhiên, chuyên gia khí tượng khẳng định đây chỉ là hiện tượng tự nhiên do khúc xạ ánh sáng, không mang yếu tố tâm linh.

Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại diện rộng, chuyên gia cảnh báo thời tiết phức tạp

VOV.VN - Liên tiếp những ngày đầu tháng 5, dông lốc và mưa đá xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ mưa đá, thời tiết cực đoan sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới

Mưa đá, dông lốc gây thiệt miền Bắc và Bắc Trung Bộ, hơn 3.000 nhà tốc mái

VOV.VN - Mưa đá kèm dông lốc, sét xảy ra trên diện rộng từ chiều tối 2/5 đến sáng 4/5 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Chủ động phòng ngừa thiên tai, nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu

VOV.VN - Trước dự báo thiên tai trong năm nay tiếp tục diễn biến phức tạp, các cấp Hội Chữ thập đỏ đang chuyển mạnh từ bị động sang chủ động phòng ngừa. Đồng thời tăng cường phối hợp địa phương, nâng cao năng lực ứng phó, nhằm giảm thiệt hại và bảo vệ người dân trong bối cảnh biến đổi hậu ngày càng phức tạp.

Hệ thống cảnh báo sớm thiên tai cần cải thiện những gì trước biến đổi khí hậu?

VOV.VN - Biến đổi khí hậu khiến thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, đòi hỏi nâng cao chất lượng dự báo và cảnh báo sớm. Cục Khí tượng Thủy văn đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại và tăng khả năng thích ứng.

