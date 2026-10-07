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Không khí lạnh kéo dài đến bao giờ, miền Bắc còn nắng nóng?

Thứ Tư, 06:00, 07/10/2026
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VOV.VN - Không khí lạnh yếu dần từ ngày 9/10 khiến thời tiết miền Bắc chuyển nhiều mây, nhiệt độ đêm và sáng tăng dần. Tuy nhiên, dù ban ngày có nắng và nhiệt độ tăng, miền Bắc cơ bản không còn nắng nóng. Trong khi đó, nhiều khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to.

Miền Bắc còn lạnh về đêm và sáng đến hết 8/10

Liên quan đến diễn biến không khí lạnh và thời tiết miền Bắc, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định: "Từ nay đến hết ngày 8/10, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì kiểu thời tiết ít mây, tạnh ráo, lạnh về đêm và sáng, ban ngày có nắng hanh. Đây là hình thái thời tiết khá điển hình trong những ngày đầu chịu tác động của không khí lạnh. Ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ giảm, trời se lạnh; đến ban ngày, trời có nắng, thời tiết khô ráo và nhiệt độ tăng lên. Tuy nhiên, từ ngày 9/10, không khí lạnh yếu đi, khiến miền Bắc chuyển sang trạng thái nhiều mây trở lại. Nhiệt độ về đêm và sáng có xu hướng tăng dần".

khong khi lanh keo dai den bao gio, mien bac con nang nong hinh anh 1
Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, dù thời tiết miền Bắc có nắng và nhiệt độ tăng trở lại, khu vực này cơ bản không còn xảy ra nắng nóng. Điều này đồng nghĩa với việc người dân miền Bắc có thể cảm nhận rõ sự thay đổi giữa sáng sớm và ban ngày, nhưng không xuất hiện tình trạng nhiệt độ tăng cao, oi nóng như các đợt nắng nóng trong mùa hè.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nhận định thời tiết từ đêm 7/10 đến ngày 15/10 cho thấy Bắc Bộ trong những ngày tới chủ yếu có đêm không mưa, ngày nắng. Từ ngày 9/10, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

"Như vậy, sau những ngày trời ít mây, tạnh ráo và có nắng hanh, thời tiết miền Bắc sẽ dần chuyển sang trạng thái nhiều mây hơn, kèm mưa rào và dông cục bộ. Người dân cần lưu ý sự thay đổi nhiệt độ trong ngày, nhất là thời điểm sáng sớm và ban đêm khi trời vẫn có cảm giác lạnh, trong khi ban ngày trời có nắng", ông Hưởng lưu ý.

Miền Trung có nơi mưa rất to

Trong khi miền Bắc chủ yếu duy trì thời tiết ổn định, miền Trung được dự báo có nhiều đợt mưa đáng chú ý trong những ngày tới. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khoảng ngày 9-10/10, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

khong khi lanh keo dai den bao gio, mien bac con nang nong hinh anh 2
 Không khí lạnh yếu dần từ ngày 9/10 khiến thời tiết miền Bắc chuyển nhiều mây, nhiệt độ đêm và sáng tăng dần. 

Từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, từ đêm 7 đến ngày 11/10 được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đây là khu vực người dân cần đặc biệt lưu ý nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị và các khu vực có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở khi mưa lớn kéo dài.

Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có mưa lớn cục bộ

Tại Cao nguyên Trung Bộ, từ đêm 7 đến ngày 9/10 có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sau đó, mưa chủ yếu xảy ra vào chiều và tối, với hình thức mưa rào và dông rải rác. Ở Nam Bộ, từ đêm 7 đến ngày 11/10, khu vực này có khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sau thời kỳ này, mưa chủ yếu tập trung vào chiều và tối, có nơi mưa to. Các khu vực khác cũng có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác và dông vào chiều tối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong những ngày có mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt, tại những nơi được dự báo có mưa vừa, mưa to đến rất to, người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để có phương án phòng tránh phù hợp.

Dự báo thời tiết những ngày tới

Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng; từ ngày 9/10 có mưa rào và dông vài nơi. Thanh Hóa - Hà Tĩnh: Mưa rào và dông vài nơi; khoảng 9-10/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Quảng Trị - TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi: Từ đêm 7-11/10 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Cao nguyên Trung Bộ: Từ đêm 7-9/10 có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to; sau đó mưa tập trung vào chiều và tối. Nam Bộ: Từ đêm 7-11/10 có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to; sau đó mưa chủ yếu vào chiều và tối.

"Nhìn chung, từ nay đến hết ngày 8/10, miền Bắc vẫn duy trì những ngày trời khô ráo, lạnh về đêm và sáng, ban ngày có nắng hanh. Từ ngày 9/10, không khí lạnh suy yếu, trời nhiều mây hơn và nhiệt độ đêm, sáng tăng dần. Dù nhiệt độ tăng, miền Bắc cơ bản không còn nắng nóng", ông Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh.

Văn Ngân/VOV.VN
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