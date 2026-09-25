English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhiều xã, phường khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng ngập nặng

Thứ Sáu, 17:28, 25/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, kết hợp với việc điều tiết nước từ một số hồ chứa, khiến nhiều khu vực ở xã, phường phía Đông tỉnh Lâm Đồng bị ngập sâu, giao thông chia cắt cục bộ, hàng nghìn nhà dân và hàng trăm ha sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng.

Tại phường Hàm Thắng, trong hơn 3 ngày vừa qua, mưa lớn kéo dài, cùng với việc điều tiết nước từ hồ Sông Quao khiến mực nước sông Cái và các sông, suối nhỏ dâng cao, gây ngập tại nhiều khu vực trũng thấp.

nhieu xa, phuong khu vuc phia Dong tinh lam Dong ngap nang hinh anh 1
Mưa lớn cùng việc điều tiết nước các hồ chứa khiến nhiều khu vực ở xã, phường khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng ngập sâu.

Nước dâng từ khoảng 18h30 ngày 23/9, ảnh hưởng cả 9 tổ dân phố trên địa bàn phường. Trong đó, các tổ dân phố: Kim Bình, Kim Ngọc, Phú Hòa, Phú Long và Phước Thiện Xuân bị ngập trên diện rộng.

Đến sáng nay 25/9, phường Hàm Thắng có khoảng 500 hộ bị ngập; lực lượng chức năng đã di dời 443 hộ với hơn 1.300 người đến nhà người thân, trường học, nhà văn hóa và trụ sở tổ dân phố. Công an tỉnh Lâm Đồng cũng tăng cường 20 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện hỗ trợ ứng cứu; một trung đội dân quân cơ động cũng được huy động tham gia tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Mưa lũ cũng làm ngập khoảng 167 ha rau màu trên địa bàn phường Hàm Thắng và một số tuyến đường xảy ra sạt lở. Tổng thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra ước khoảng 3,5 tỷ đồng.

Tại phường Bình Thuận, mưa lớn cộng với nước đầu nguồn đổ về và việc điều tiết xả tràn hồ Cà Giang, hồ Cẩm Hang, đã khiến hơn 1.000 căn nhà và hơn 200 ha sản xuất nông nghiệp bị ngập. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng ứng trực tại các điểm xung yếu, rà soát hộ dân ở vùng trũng thấp, hỗ trợ kê cao tài sản và sẵn sàng di dời người dân khi cần thiết. Việc nạo vét, khơi thông dòng chảy tại một số khu vực, trong đó có Hàm Hiệp, giúp nước thoát nhanh hơn, hạn chế thiệt hại.

nhieu xa, phuong khu vuc phia Dong tinh lam Dong ngap nang hinh anh 2
Lực lượng chức năng di chuyển người dân khu vực bị ngập đến nơi an toàn.

Tại xã Tuyên Quang, đến sáng ngày 25/9 nước từ thượng nguồn đã giảm và đang rút dần. Tuy nhiên, tại một số điểm ngập sâu ở thôn Phú Khánh, 47 căn nhà vẫn bị ngập; 2 tuyến đường bê tông bị nước bao phủ, gây chia cắt cục bộ.

Đến chiều nay 25/9, chính quyền các địa phương phía Đông tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực, theo dõi diễn biến mưa lũ và thông tin điều tiết hồ chứa, chủ động di dời người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Đồng thời thực hiện rà soát, thống kê thiệt hại để xác minh, tổng hợp và đề xuất hỗ trợ người dân theo quy định.

Trong ngày hôm nay lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng nhiều đoàn công tác của tỉnh cũng đã đến các khu vực ngập lũ ở các xã, phường phía Đông trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lâm Đồng: Mưa lớn gây sạt lở, bùn đất tràn lấp nhiều đoạn đường
Lâm Đồng: Mưa lớn gây sạt lở, bùn đất tràn lấp nhiều đoạn đường

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài ngày 24/9 khiến hàng trăm mét khối bùn đất sạt trượt, tràn xuống đường và khu dân cư tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng. Trong khi đó, cát đỏ tiếp tục tràn lấp đường ĐT715, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.

Lâm Đồng: Mưa lớn gây sạt lở, bùn đất tràn lấp nhiều đoạn đường

Lâm Đồng: Mưa lớn gây sạt lở, bùn đất tràn lấp nhiều đoạn đường

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài ngày 24/9 khiến hàng trăm mét khối bùn đất sạt trượt, tràn xuống đường và khu dân cư tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng. Trong khi đó, cát đỏ tiếp tục tràn lấp đường ĐT715, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.

Lâm Đồng tiếp tục cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực
Lâm Đồng tiếp tục cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực

VOV.VN - Từ đêm 23 đến sáng 24/9, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhiều nơi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng nhận định trong 6 giờ tới tại nhiều khu vực trong tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở, sụt lún đất trên sườn dốc, đường đèo, ta luy dương các tuyến giao thông.

Lâm Đồng tiếp tục cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực

Lâm Đồng tiếp tục cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực

VOV.VN - Từ đêm 23 đến sáng 24/9, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhiều nơi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng nhận định trong 6 giờ tới tại nhiều khu vực trong tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở, sụt lún đất trên sườn dốc, đường đèo, ta luy dương các tuyến giao thông.

Nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 28B ở Lâm Đồng
Nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 28B ở Lâm Đồng

VOV.VN - Lực lượng chức năng xã Phan Sơn (khu vực huyện Bắc Bình, Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại đoạn sạt lở trên Quốc lệ 28B, đặt cảnh báo, phân luồng giao thông và xử lý đất, đá tràn xuống đường.

Nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 28B ở Lâm Đồng

Nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 28B ở Lâm Đồng

VOV.VN - Lực lượng chức năng xã Phan Sơn (khu vực huyện Bắc Bình, Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại đoạn sạt lở trên Quốc lệ 28B, đặt cảnh báo, phân luồng giao thông và xử lý đất, đá tràn xuống đường.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục