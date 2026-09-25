Nhiều xã, phường khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng ngập nặng

Tại phường Hàm Thắng, trong hơn 3 ngày vừa qua, mưa lớn kéo dài, cùng với việc điều tiết nước từ hồ Sông Quao khiến mực nước sông Cái và các sông, suối nhỏ dâng cao, gây ngập tại nhiều khu vực trũng thấp.

Mưa lớn cùng việc điều tiết nước các hồ chứa khiến nhiều khu vực ở xã, phường khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng ngập sâu.

Nước dâng từ khoảng 18h30 ngày 23/9, ảnh hưởng cả 9 tổ dân phố trên địa bàn phường. Trong đó, các tổ dân phố: Kim Bình, Kim Ngọc, Phú Hòa, Phú Long và Phước Thiện Xuân bị ngập trên diện rộng.

Đến sáng nay 25/9, phường Hàm Thắng có khoảng 500 hộ bị ngập; lực lượng chức năng đã di dời 443 hộ với hơn 1.300 người đến nhà người thân, trường học, nhà văn hóa và trụ sở tổ dân phố. Công an tỉnh Lâm Đồng cũng tăng cường 20 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện hỗ trợ ứng cứu; một trung đội dân quân cơ động cũng được huy động tham gia tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Mưa lũ cũng làm ngập khoảng 167 ha rau màu trên địa bàn phường Hàm Thắng và một số tuyến đường xảy ra sạt lở. Tổng thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra ước khoảng 3,5 tỷ đồng.

Tại phường Bình Thuận, mưa lớn cộng với nước đầu nguồn đổ về và việc điều tiết xả tràn hồ Cà Giang, hồ Cẩm Hang, đã khiến hơn 1.000 căn nhà và hơn 200 ha sản xuất nông nghiệp bị ngập. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng ứng trực tại các điểm xung yếu, rà soát hộ dân ở vùng trũng thấp, hỗ trợ kê cao tài sản và sẵn sàng di dời người dân khi cần thiết. Việc nạo vét, khơi thông dòng chảy tại một số khu vực, trong đó có Hàm Hiệp, giúp nước thoát nhanh hơn, hạn chế thiệt hại.

Lực lượng chức năng di chuyển người dân khu vực bị ngập đến nơi an toàn.

Tại xã Tuyên Quang, đến sáng ngày 25/9 nước từ thượng nguồn đã giảm và đang rút dần. Tuy nhiên, tại một số điểm ngập sâu ở thôn Phú Khánh, 47 căn nhà vẫn bị ngập; 2 tuyến đường bê tông bị nước bao phủ, gây chia cắt cục bộ.

Đến chiều nay 25/9, chính quyền các địa phương phía Đông tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực, theo dõi diễn biến mưa lũ và thông tin điều tiết hồ chứa, chủ động di dời người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Đồng thời thực hiện rà soát, thống kê thiệt hại để xác minh, tổng hợp và đề xuất hỗ trợ người dân theo quy định.

Trong ngày hôm nay lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng nhiều đoàn công tác của tỉnh cũng đã đến các khu vực ngập lũ ở các xã, phường phía Đông trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.