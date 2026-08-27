Chủ tịch UBND TP.HCM: Phân cấp mạnh mẽ nhưng quan trọng là năng lực thực thi

Năng lực thực thi là vấn đề quan trọng

Theo ông Nguyễn Văn Được, phát triển hạ tầng đồng bộ là một trong những đột phá chiến lược trong thời gian tới. Đặc biệt, sau khi không gian phát triển được mở rộng, Thành phố phải tổ chức mạng lưới kết nối đồng bộ với các địa phương lân cận, tạo nền tảng cho không gian phát triển mới.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (Ảnh: Duy Phương)

Ông đề nghị các sở, ngành và các ban HĐND Thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm. Trong đó, Thành phố tiếp tục quan tâm các tuyến vành đai, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22, Quốc lộ 1A cùng những tuyến kết nối liên vùng.

Chủ tịch UBND TP.HCM đặc biệt nhấn mạnh về việc tận dụng các cơ chế, chính sách mới mà Trung ương vừa trao cho Thành phố, trong đó có Luật Phát triển đô thị.

Quang cảnh kỳ họp (Ảnh: Duy Phương)

Ông Nguyễn Văn Được khẳng định, cơ chế mới chỉ là điều kiện ban đầu. Điều quan trọng là Thành phố phải tổ chức thực hiện hiệu quả. Ông yêu cầu khi xây dựng các cơ chế phân cấp, các sở, ngành phải đánh giá đầy đủ tác động chính sách, khả năng cân đối nguồn lực và năng lực thực thi của từng địa phương.

"Vấn đề còn lại là năng lực thực thi. Phân cấp đã mạnh mẽ rồi, nhưng năng lực thực thi thế nào. Có dám làm hay không, làm có hiệu quả hay không, được ra sản phẩm gì, đấy mới là vấn đề quan trọng", ông Được nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các xã, phường phải chủ động hơn trong việc đề xuất các nội dung cần được phân cấp, phân quyền. Trong đó, phải xây dựng đề án rõ ràng, xác định cụ thể nhiệm vụ, nguồn lực, cơ chế thực hiện và kết quả cần đạt được.

Khẩn trương cụ thể hoá

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TP.HCM cho rằng, việc Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với TP.HCM.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TP.HCM (Ảnh: Q.Đ)

Theo ông, luật được thông qua mới là điểm khởi đầu, quan trọng là tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ, đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn Thành phố. Do đó, ông đề nghị UBND TP.HCM khẩn trương rà soát toàn diện các nội dung Luật, giao địa phương quy định hoặc cần được cụ thể hóa.

Các đại biểu dự kỳ họp (Ảnh: Q.Đ)

Ông Võ Văn Minh cho biết, dự kiến cuối tháng 9/2026, HĐND Thành phố sẽ thông qua các nghị quyết quan trọng, trong đó có khoảng 30 Nghị quyết của HĐND và hơn 30 Nghị quyết của UBND Thành phố để cụ thể hoá Luật Phát triển đô thị, áp dụng ngay từ 1/10.

"Tinh thần là khẩn trương nhưng chất lượng, đặc biệt là một số nghị quyết mang tính đặc thù của Thành phố. Chúng ta ban hành những thể chế vượt trội, khác biệt, đòi hỏi thời gian chuẩn bị", ông Minh nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị UBND Thành phố khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành nhiệm vụ, kế hoạch và tiến độ thực hiện cụ thể; phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, rà soát và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.