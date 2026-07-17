English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kịp thời cứu nạn thành công nạn nhân mắc kẹt trong cabin xe sau tai nạn giao thông

Thứ Sáu, 15:36, 17/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an thành phố Đà Nẵng vừa kịp thời giải cứu thành công một nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin xe tải sau vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Núi Thành, đồng thời bàn đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Khoảng 10h15 ngày 17/7, tại nút giao giữa đường Võ Chí Công và tuyến đường xuống cảng Trường Hải (xã Núi Thành), xe tải biển kiểm soát 92C-XXX.80 xảy ra va chạm với một xe đầu kéo. Vụ tai nạn khiến phần đầu xe tải bị biến dạng nghiêm trọng, tài xế bị thương và mắc kẹt trong cabin.

kip thoi cuu nan thanh cong nan nhan mac ket trong cabin xe sau tai nan giao thong hinh anh 1
Đưa người bị nạn mắc kẹt trong cabin xe ra ngoài.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 9 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương điều động 2 xe chuyên dụng cùng 13 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Bằng các thiết bị thủy lực chuyên dụng để cắt, banh cabin, lực lượng cứu nạn đã nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài an toàn và đưa đi cấp cứu.

kip thoi cuu nan thanh cong nan nhan mac ket trong cabin xe sau tai nan giao thong hinh anh 2
Hiện trường vụ tai nạn

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực xảy ra vụ tai nạn.

kip thoi cuu nan thanh cong nan nhan mac ket trong cabin xe sau tai nan giao thong hinh anh 3
Kịp thời cắt cabin xe bị tai nạn cứu nạn nhân bị kẹt bên trong.

Việc cứu nạn kịp thời, hiệu quả một lần nữa khẳng định tinh thần sẵn sàng chiến đấu, phản ứng nhanh, chuyên nghiệp và trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đà Nẵng trong công tác bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của Nhân dân.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đa dạng hóa tuyên truyền pháp luật, nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 1371
Đa dạng hóa tuyên truyền pháp luật, nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 1371

VOV.VN - Sáng nay 16/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân tổ chức tọa đàm "Đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật", nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong triển khai Đề án 1371 của Thủ tướng Chính phủ.

Đa dạng hóa tuyên truyền pháp luật, nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 1371

Đa dạng hóa tuyên truyền pháp luật, nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 1371

VOV.VN - Sáng nay 16/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân tổ chức tọa đàm "Đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật", nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong triển khai Đề án 1371 của Thủ tướng Chính phủ.

Đà Nẵng áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử trong điều trị bệnh
Đà Nẵng áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử trong điều trị bệnh

VOV.VN - Ngành Y tế TP Đà Nẵng đang hoàn thành các bước của quy trình bệnh án điện tử trong khám, điều trị bệnh, hướng đến y tế thông minh. Đến 30/10, các bệnh viện phải công bố hoàn thành bệnh án điện tử theo NQ 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đà Nẵng áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử trong điều trị bệnh

Đà Nẵng áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử trong điều trị bệnh

VOV.VN - Ngành Y tế TP Đà Nẵng đang hoàn thành các bước của quy trình bệnh án điện tử trong khám, điều trị bệnh, hướng đến y tế thông minh. Đến 30/10, các bệnh viện phải công bố hoàn thành bệnh án điện tử theo NQ 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, tặng quà gia đình chính sách ở Đà Nẵng
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, tặng quà gia đình chính sách ở Đà Nẵng

VOV.VN - Hôm nay (15/7), đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, tặng quà gia đình chính sách ở Đà Nẵng

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, tặng quà gia đình chính sách ở Đà Nẵng

VOV.VN - Hôm nay (15/7), đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục