Kịp thời cứu nạn thành công nạn nhân mắc kẹt trong cabin xe sau tai nạn giao thông
VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an thành phố Đà Nẵng vừa kịp thời giải cứu thành công một nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin xe tải sau vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Núi Thành, đồng thời bàn đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Khoảng 10h15 ngày 17/7, tại nút giao giữa đường Võ Chí Công và tuyến đường xuống cảng Trường Hải (xã Núi Thành), xe tải biển kiểm soát 92C-XXX.80 xảy ra va chạm với một xe đầu kéo. Vụ tai nạn khiến phần đầu xe tải bị biến dạng nghiêm trọng, tài xế bị thương và mắc kẹt trong cabin.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 9 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương điều động 2 xe chuyên dụng cùng 13 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.
Bằng các thiết bị thủy lực chuyên dụng để cắt, banh cabin, lực lượng cứu nạn đã nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài an toàn và đưa đi cấp cứu.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực xảy ra vụ tai nạn.
Việc cứu nạn kịp thời, hiệu quả một lần nữa khẳng định tinh thần sẵn sàng chiến đấu, phản ứng nhanh, chuyên nghiệp và trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đà Nẵng trong công tác bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của Nhân dân.