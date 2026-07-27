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Kịp thời cứu sống hành khách có dấu hiệu đột quỵ trên tàu SE2

Thứ Hai, 11:23, 27/07/2026
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Tối 26/7, tổ tàu SE2 thuộc Chi nhánh Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội đã kịp thời cứu chữa một hành khách có dấu hiệu đột quỵ, giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Cụ thể, vào khoảng 21h40 cùng ngày, khi đoàn tàu SE2 đang hành trình từ ga Biên Hòa đi ga Long Khánh, tiếp viên Đinh Xuân Hiếu phụ trách toa số 11 phát hiện hành khách Trần Văn Sỹ (quê Ninh Bình) có biểu hiện sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Ngay lập tức, thông tin được báo cáo khẩn cấp tới Trưởng tàu Nguyễn Trường Thọ.

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Khách suy giảm sức khỏe được nhân viên tổ tàu SE2 kịp thời đưa đi cấp cứu. (Ảnh cắt từ video)

Tiếp cận hiện trường, Trưởng tàu Nguyễn Trường Thọ cùng nhân viên trên tàu xác định hành khách đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, mạch yếu, xuất hiện các dấu hiệu lâm sàng nghi của đột quỵ. Trước tình huống khẩn cấp, tổ tàu nhanh chóng triển khai quy trình ứng cứu: tiến hành sơ cứu tại chỗ, đồng thời phát thanh trên toàn tàu để kêu gọi sự hỗ trợ của hành khách có chuyên môn y tế.

Tổ tàu vừa tổ chức sơ cứu, vừa điện báo Trung tâm Điều độ xin lệnh cho tàu dừng khẩn cấp ngoài kế hoạch tại ga Long Khánh. Đến 21h50, tàu SE2 đã cập ga Long Khánh, bảo đảm thời gian “vàng” cho công tác cấp cứu.

Theo Kim Cương/Nhân Dân
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