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Kịp thời khống chế vụ cháy tàu cung cấp nhu yếu phẩm, hàng hóa tại TP.HCM

Thứ Ba, 14:14, 14/07/2026
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VOV.VN - Ngày 14/7, Đồn Biên phòng Cần Thạnh, Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời khống chế vụ cháy tàu chuyên cung cấp nhu yếu phẩm và hàng hóa thiết yếu phục vụ các tàu cá khai thác thủy sản.

Trung tá Phan Huấn, Chính trị viên đồn Biên phòng Cần Thạnh cho biết, vào khoảng 7h cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo về một vụ cháy xảy ra đối với tàu mang số đăng ký SG 93718 TS của Hợp tác xã chuyên cung cấp nhu yếu phẩm và hàng hóa thiết yếu phục vụ các tàu cá khai thác thủy sản.

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Các lực lượng tham gia chữa cháy phương tiện chở hàng hoá

Thời điểm xảy ra sự cố, phương tiện đang neo đậu tại khu vực cầu cảng thuộc ấp Phong Thạnh, xã Cần Giờ, TP.HCM. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an xã, cùng lực lượng quân sự xã để tổ chức khống chế đám cháy. 

Do phương tiện được thiết kế các vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh, tạo ra nhiều khói đen, tiềm ẩn nguy cơ lan sang các phương tiện đang neo đậu lân cận.

Với sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần khẩn trương và quyết liệt của các lực lượng tham gia, công tác chữa cháy được triển khai đồng bộ, bảo đảm an toàn cho người và các phương tiện xung quanh. Sau hơn một giờ tích cực dập lửa, đám cháy được khống chế hoàn toàn, không xảy ra cháy lan sang các tàu thuyền khác trong khu vực cầu cảng.

Theo kết quả xác minh ban đầu, nguyên nhân cháy được xác định là do nổ bình gas trên phương tiện. Các cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, phối hợp với chủ phương tiện để khắc phục hậu quả. Vụ việc khiến 2 người bị thương, được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, điều trị. 

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu và xác minh để làm rõ nguyên nhân cụ thể cũng như đánh giá mức độ thiệt hại về tài sản.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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