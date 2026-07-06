Lai Châu hoàn thành mục tiêu 100% thôn, bản có điện lưới quốc gia

Sự kiện không chỉ đưa điện lưới quốc gia đến với 143 hộ dân của hai bản vùng cao mà còn đánh dấu mốc quan trọng khi Lai Châu trở thành địa phương có 100% thôn, bản được phủ điện lưới quốc gia.

Hai bản Huổi Dạo và Huổi Lính trước đây thuộc Chương trình cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015 - 2020. Tuy nhiên, do chưa được bố trí nguồn vốn nên dự án nhiều năm chưa thể triển khai, khiến người dân phải sử dụng các nguồn điện nhỏ lẻ, không ổn định, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất và phát triển kinh tế.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Lai Châu tặng quà cho bà con

Trước nguyện vọng của người dân, Công ty Điện lực Lai Châu đã báo cáo UBND tỉnh, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng thời tham mưu tỉnh đề xuất phương án đầu tư. Sau khi được giao nhiệm vụ, đơn vị khẩn trương khảo sát, lập dự án với tổng mức đầu tư hơn 18,1 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ ngày 25/1/2026.

Lễ đóng điện có sự chứng kiến của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương

Quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi hiểm trở, khoảng cách xa nguồn điện hiện có, tuyến đường dây đi qua nhiều khu vực phức tạp, trong khi mưa lớn kéo dài và biến động giá nhiên liệu, vật tư làm gia tăng chi phí, ảnh hưởng đến tiến độ. Để bảo đảm hoàn thành công trình đúng kế hoạch, Công ty Điện lực Lai Châu đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, chủ động tập kết vật tư trước mùa mưa và huy động tối đa nhân lực, thiết bị thi công.

Đến ngày 4/7, toàn bộ các hạng mục xây lắp đã hoàn thành. Sau khi nghiệm thu kỹ thuật, lắp đặt công tơ và hoàn thiện các thủ tục liên quan, công trình chính thức được đóng điện đưa vào vận hành.

Ông Nguyễn Sỹ Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại lễ đóng điện

Việc đưa điện lưới quốc gia đến 67 hộ dân bản Huổi Lính và 76 hộ dân bản Huổi Dạo không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đời sống, tạo điều kiện phát triển sản xuất, học tập và tiếp cận thông tin của người dân vùng cao, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Đồng thời, công trình nâng tỷ lệ thôn, bản có điện lưới quốc gia của Lai Châu lên 100%, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 97,81%, tạo nền tảng để tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 có 99% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.