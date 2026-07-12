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Lai Châu: Tìm thấy nam thanh niên bị lũ cuốn khi qua đập tràn

Chủ Nhật, 13:28, 12/07/2026
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VOV.VN - Sau nhiều giờ huy động lực lượng tìm kiếm xuyên đêm trong điều kiện mưa lớn, nước lũ chảy xiết và địa hình hiểm trở, các lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã tìm thấy thi thể nam thanh niên bị nước cuốn trôi khi điều khiển xe máy qua đập tràn trên tỉnh lộ 130.

Video tìm kiếm

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 12/7, tại khu vực đập tràn Km1+200, tỉnh lộ 130, thuộc bản San Thàng, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Thời điểm này, anh V. A. L. (sinh năm 2007, trú xã Tả Lèng) điều khiển xe máy chở theo chị V. T. C. (sinh năm 2011, trú xã Sin Suối Hồ) lưu thông từ bản San Thàng về xã Sin Suối Hồ.

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Gần 100 người thuộc các lực lượng tham gia tìm kiếm

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, tràn qua mặt đập với lưu lượng lớn. Khi chiếc xe gần qua hết đập thì bất ngờ bị dòng nước xiết cuốn ngã. Cả hai rơi xuống dòng nước đang chảy cuồn cuộn. Chị V. T. C. may mắn bám được vào bờ, sau đó chạy đến khu dân cư gần nhất báo tin cho chính quyền địa phương. Anh V. A. L. cùng chiếc xe máy bị nước lũ cuốn mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, UBND phường Tân Phong đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với Công an xã Sin Suối Hồ, Bộ đội Biên phòng và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức tìm kiếm dọc tuyến suối. Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ điều động cán bộ, chiến sĩ tăng cường, chia thành nhiều mũi rà soát tại các khu vực nước sâu, ghềnh đá và dòng chảy xiết.

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Đến 10h20 sáng nay, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo mai táng

Thượng tá Phạm Thanh Tùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ cơ động đến hiện trường, phối hợp với chính quyền và các lực lượng tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Mặc dù thời tiết bất lợi, nước chảy mạnh, địa hình hiểm trở, các lực lượng vẫn quyết tâm nỗ lực cao nhất và đã sớm tìm thấy nạn nhân; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ".

Đến sáng 12/7, lực lượng chức năng đã trục vớt được chiếc xe máy mắc dưới chân đập tràn. Sau nhiều giờ mở rộng phạm vi tìm kiếm, đến 10h20, thi thể anh V. A. L. được phát hiện cách vị trí gặp nạn khoảng 800m. Hiện thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

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Đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân gặp nạn

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lai Châu liên tục có mưa vừa đến mưa rất to, khiến nhiều sông, suối dâng cao, nước chảy xiết qua các ngầm, đập tràn và các tuyến đường miền núi. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện qua các khu vực ngập nước, đập tràn khi mưa lớn hoặc đi vào ban đêm; đồng thời thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phòng tránh, hạn chế những tai nạn đáng tiếc.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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