Lại nói về những cái biển STOP

Thứ Hai, 08:40, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dừng lại để quan sát trước khi đi từ đường nhỏ vào đường lớn là hành động đơn giản nhất để giảm bớt các vụ tai nạn đường bộ. Hãy cụ thể hóa việc khuyến khích hành động này như tỉnh Nghệ An đang thực hiện.

Trong những lần gần đây khi đi Nghệ An, tôi để ý thấy một đặc điểm của những con đường nhỏ ở vùng nông thôn tại đây và tôi nghĩ đó là một điểm rất sáng của hạ tầng giao thông ở Nghệ An, không phải chuyện con đường đẹp hay không, không phải chuyện con đường được xây dựng khang trang, mà đó là hầu như tất cả những con đường từ đường nhỏ đi ra đường lớn tôi từng đi qua đều có một biển STOP.

lai noi ve nhung cai bien stop hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Tôi đã có cơ hội đề cập chính câu chuyện này trên chuyên mục "Chuyện hôm nay" tương đối nhiều lần, đó là mặc dù chưa có một con số chính, nhưng rất nhiều vụ tai nạn xảy ra là do các phương tiện đi từ các đường nhỏ ra đường lớn không để ý, không quan sát. Mọi người cứ thế đi và không dừng hẳn lại.

Ở rất nhiều quốc gia, nếu bạn lái xe ô tô, lỗi không dừng hẳn lại trước biển STOP và quan sát trước khi đi ra đường lớn được coi là một lỗi rất nặng, không kém gì lỗi vượt đèn đỏ. Dừng hẳn ở đây không phải là đi chậm lại, không phải là đi từ tốn, mà dừng hẳn là fully-stop, dừng hoàn toàn rồi quan sát rồi mới quyết định có đi tiếp không.

Câu chuyện ở Nghệ An xứng đáng là một bài học để những cơ quan chức năng tổ chức giao thông các địa phương khác nên làm, nên rà soát lại các biển chỉ dẫn giao thông của Việt Nam, làm thế nào để tất cả những con đường ở chỗ giao nhau mà không có đèn tín hiệu phải có một quy chuẩn. Không phải chỉ là quy chuẩn biển báo, mà là quy chuẩn tổ chức giao thông bắt buộc phải lắp biển dừng lại, vạch dừng lại để đảm bảo tất cả các phương tiện sẽ dừng lại trước khi đi qua chỗ giao cắt. Như vậy, sẽ giảm được rất nhiều va chạm, tai nạn.

Chúng ta đã chứng kiến quá nhiều vụ tai nạn thảm khốc do chuyện các phương tiện từ đường nhỏ đi ra quốc lộ mà không quan sát. Tôi nghĩ chi phí cắm một cái biển dừng lại như vậy không lớn nhưng tác động sẽ rất lớn, làm cho việc lưu thông an toàn hơn rất nhiều.

Quang Vinh/VOV Giao thông
Giảm nghèo nhờ xuất khẩu lao động ở vùng cao Đà Nẵng
Đắk Lắk làm sạch bãi biển hưởng ứng "Earth Day Việt Nam 2026"

VOV.VN - Ngày 19/4, tại bãi biển Xóm Rớ thuộc khu phố 6, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra chiến dịch làm sạch bãi biển. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng “Chiến dịch nhặt rác toàn quốc - Earth Day Việt Nam 2026" của Cộng đồng Xanh Việt Nam.

Học sinh vùng khó Đắk Lắk vui với sách trong Tuần lễ Văn hóa đọc

VOV.VN - Trong suốt 2 tuần nay, học sinh khắp 30 trường học ở vùng khó khăn của Đắk Lắk đã được trải nghiệm các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa đọc và Ngày Sách Việt Nam 2026. Với chủ đề Ánh sáng tri thức, các hoạt động này góp phần lan tỏa văn hóa đọc ở học sinh miền núi.

