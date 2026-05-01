Xảy ra 2 trận động đất tại Quảng Ngãi
VOV.VN - Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam cho biết, hôm nay 1/5, tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 2 trận động đất có độ lớn 3.0 và 3.1, với độ sâu chấn tiêu đo được là khoảng 8.1 đến 8.2 km.
Cả hai trận động đất đều được đánh giá thuộc cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất cũng cho biết, vẫn đang tiếp tục theo các dõi trận động đất này.
Trước đó, trong tháng 4/2026, tại tỉnh Quảng Ngãi, hệ thống của Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đã ghi nhận 20 trận động đất xảy ra tại các xã Măng Bút, Măng Đen, Măng Ri, Sơn Tây Thượng và xã Kon Plông.