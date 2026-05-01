Xảy ra 2 trận động đất tại Quảng Ngãi

Thứ Sáu, 15:32, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam cho biết, hôm nay 1/5, tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 2 trận động đất có độ lớn 3.0 và 3.1, với độ sâu chấn tiêu đo được là khoảng 8.1 đến 8.2 km. 

Cả hai trận động đất đều được đánh giá thuộc cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất cũng cho biết, vẫn đang tiếp tục theo các dõi trận động đất này.

xay ra 2 tran dong dat tai quang ngai hinh anh 1
BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT ngày 01/05

Trước đó, trong tháng 4/2026, tại tỉnh Quảng Ngãi, hệ thống của Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đã ghi nhận 20 trận động đất xảy ra tại các xã Măng Bút, Măng Đen, Măng Ri, Sơn Tây Thượng và xã Kon Plông.

Tạ Lan/VOV1
5 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi
5 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái Đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 22/4 đã ghi nhận liên tiếp 5 trận động đất, trong đó 4 trận xảy ra tại khu vực xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng và 1 trận tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

5 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi

5 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái Đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 22/4 đã ghi nhận liên tiếp 5 trận động đất, trong đó 4 trận xảy ra tại khu vực xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng và 1 trận tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Mưa dông gia tăng ở Bắc Bộ, cảnh báo nguy cơ lốc, sét và sạt lở đất
Mưa dông gia tăng ở Bắc Bộ, cảnh báo nguy cơ lốc, sét và sạt lở đất

VOV.VN - Mưa dông tiếp diễn tại Bắc Bộ, nhiều nơi có mưa to, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và sạt lở đất trong ngày 20/4.

Mưa dông gia tăng ở Bắc Bộ, cảnh báo nguy cơ lốc, sét và sạt lở đất

Mưa dông gia tăng ở Bắc Bộ, cảnh báo nguy cơ lốc, sét và sạt lở đất

VOV.VN - Mưa dông tiếp diễn tại Bắc Bộ, nhiều nơi có mưa to, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và sạt lở đất trong ngày 20/4.

Quảng Ngãi xảy ra 2 trận động đất
Quảng Ngãi xảy ra 2 trận động đất

VOV.VN - Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), ngày 17/4, tại tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra liên tiếp 2 trận động đất có độ lớn dưới 3.0.

Quảng Ngãi xảy ra 2 trận động đất

Quảng Ngãi xảy ra 2 trận động đất

VOV.VN - Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), ngày 17/4, tại tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra liên tiếp 2 trận động đất có độ lớn dưới 3.0.

