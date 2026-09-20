Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại thôn Đắk Snao

Tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng nhiều đường nứt đất xuất hiện dọc sườn đồi và khu dân cư, kéo dài khoảng 300m. Các vết nứt rộng từ 6 đến 17cm, độ sụt lún trung bình khoảng 20cm.

Tổng diện tích có hiện tượng sụt lún và nguy cơ sạt trượt cao ước tính hơn 4ha. Nền đất đang có dấu hiệu mất ổn định nghiêm trọng, nguy cơ sạt trượt diện rộng nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn.

Lực lượng chức năng xã Quảng Sơn căng dây, đặt biển cảnh báo tại khu vực sạt lở nguy hiểm ở thôn Đắk Snao, bảo đảm an toàn cho người dân.

Trước đó, chính quyền cùng các lực lượng chức năng xã Quảng Sơn đã tổ chức di dời 78 hộ với khoảng 450 nhân khẩu đến nơi an toàn. Sau đó, ghi nhận thêm 1 hộ bị ảnh hưởng, nâng tổng số lên 79 hộ với 454 nhân khẩu.

Những hộ không có nhà người thân để ở nhờ được chính quyền bố trí tại khu lán trại tạm rộng 3.000m². Tuy nhiên, trời mưa khiến điều kiện sinh hoạt và đi lại của người dân tại đây gặp nhiều khó khăn.

Đất đá sạt trượt làm hư hỏng công trình nhà ở tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu xã Quảng Sơn tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, tổ chức di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời bảo đảm nơi tạm cư, nhu yếu phẩm thiết yếu và hỗ trợ đời sống cho các hộ phải sơ tán.

Về lâu dài, tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 chủ trì khảo sát địa chất, đề xuất phương án xử lý sạt trượt; Sở Xây dựng hướng dẫn chuyên môn, các sở liên quan tham mưu bố trí kinh phí hỗ trợ người dân và khắc phục thiên tai. Trường hợp không thể xử lý tại chỗ, xã Quảng Sơn rà soát quỹ đất, đề xuất xây dựng khu tái định cư mới, bảo đảm an toàn và phù hợp nguyện vọng người dân.

Đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng kiểm tra khu vực lán trại tạm, nơi bố trí chỗ ở cho các hộ dân phải di dời khỏi vùng sụt lún, sạt trượt tại thôn Đắk Snao.

Trong một diễn biến khác, tại xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng, nước lũ đổ về lớn gây xói lở mố cầu bê tông dân sinh, khiến mặt đường đầu cầu sụp xuống, cô lập 8 hộ dân với 35 nhân khẩu. Chính quyền địa phương đã vận động người dân hiến đất mở đường tạm, khắc phục tình trạng chia cắt, bảo đảm giao thông thông suốt.