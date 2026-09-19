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Xói lở mố cầu dân sinh, 35 người bị cô lập ở Lâm Đồng

Thứ Bảy, 19:53, 19/09/2026
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VOV.VN - Nước lũ đổ về lớn gây xói lở mố cầu bê tông dân sinh tại xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng, khiến mặt đường đầu cầu sụp xuống, cô lập 8 hộ dân với 35 nhân khẩu.

Tối 19/9, ông Huỳnh Minh Hải, Bí thư Đảng ủy xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương đang triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn sau sự cố xói lở mố cầu dân sinh tại xóm Ga, thôn Phú Thuận.

xoi lo mo cau dan sinh, 35 nguoi bi co lap o lam Dong hinh anh 1
Lực lượng quân sự xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng chốt trực, giăng dây cảnh báo, ngăn người dân qua lại khu vực cầu bị xói lở.

Trước đó, khoảng 14h30 cùng ngày, nước từ khu vực cầu Suối Cát đổ về lớn, gây xói lở chân cầu, cuốn trôi phần đất đá bên dưới mố cầu bê tông dân sinh.

Tại hiện trường, mặt đường đầu cầu bị sụp xuống, tạo thành khoảng hở lớn giữa đường dẫn và mặt cầu. Dòng nước đục ngầu chảy xiết bên dưới khiến cây cầu không còn bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại. Sự cố làm 8 hộ dân với 35 nhân khẩu bị cô lập, rất may không gây thiệt hại về người.

xoi lo mo cau dan sinh, 35 nguoi bi co lap o lam Dong hinh anh 2
Nước lũ xói lở mố cầu, cuốn trôi phần đất đá bên dưới, khiến mặt đường đầu cầu sụp xuống, tạo khoảng hở lớn, gây cô lập 8 hộ dân với 35 nhân khẩu tại Lâm Đồng.

Ngay sau sự cố, lực lượng quân sự và Công an xã D’Ran đã có mặt tại hiện trường, giăng dây cảnh báo, ngăn người dân qua lại. Đến 18h cùng ngày, các lực lượng tiếp tục chốt trực, bảo đảm an toàn khu vực cầu bị hư hỏng.

Chính quyền xã D’Ran đang theo dõi diễn biến xói lở, kiểm tra mức độ ảnh hưởng và xây dựng phương án khắc phục sự cố. 

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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