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Lâm Đồng bảo đảm an toàn cho người dân khu vực sụt lún đất Quảng Sơn

Thứ Bảy, 20:18, 19/09/2026
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VOV.VN - Ngày 19/9, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra khu vực sụt lún đất tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn; thăm hỏi, động viên các hộ dân ở nơi sơ tán và yêu cầu khẩn trương nghiên cứu phương án tái định cư lâu dài.

Tại khu sơ tán tránh sạt lở rộng khoảng 3.000m² được xã Quảng Sơn bố trí làm nơi ở tạm cho 79 hộ với 454 khẩu thôn Đắk Snao, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên các hộ dân. Chia sẻ với người dân lúc khó khăn, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao tặng 79 suất quà, mỗi suất 5 triệu đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng gạo và nhu yếu phẩm cho các hộ dân.

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Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao tặng 79 suất quà cho các hộ dân.

Trước đó, từ ngày 31/8 đến ngày 14/9 trên địa bàn xã Quảng Sơn có mưa lớn kéo dài dẫn đến tình trạng sụt lún đất xảy ra tại thôn Đắk Snao. Các đường nứt kéo dài khoảng 300m, rộng từ 6-17cm, sâu khoảng 20cm phân bố dọc sườn đồi, trong khu dân cư và có xu hướng tiếp tục mở rộng. Diện tích bị ảnh hưởng và có nguy cơ sạt trượt cao khoảng 4ha.

Cùng với dựng lán trại tạm tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn, xã Quảng Sơn cũng sử dụng nhà văn thôn làm nơi ở tạm cho các hộ dân. Địa phương bảo đảm nước sinh hoạt, điện, lương thực, nhu yếu phẩm với phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng sơ tán thêm người dân khi cần thiết.

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Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực tế khu vực sạt lở ở thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn.

Qua kiểm tra thực tế khu vực sụt lún đất ở thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tuyệt đối không để người dân trở về nhà trong vùng nguy hiểm vào ban đêm hoặc ở lại qua đêm. Khu vực tạm cư cần được rà soát, gia cố để bảo đảm an toàn.

Về lâu dài lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu địa phương lấy ý kiến người dân phương án tái định cư, bảo đảm điều kiện về nơi ở và sinh kế; đồng thời kiểm kê nhà cửa, tài sản, hoa màu, vật nuôi để đánh giá thiệt hại, làm cơ sở đề xuất hỗ trợ.

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Một đoạn sụt lún đất trong rẫy của người dân ngay trên khu dân cư.

Sở, ngành chức năng của tỉnh được yêu cầu triển khai ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai tại khu vực thôn Đắk Snao. Đồng thời thuê đơn vị tư vấn chuyên môn đánh giá tình trạng sụt lún, nguy cơ sạt trượt làm cơ sở đề xuất giải pháp xử lý.

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Lâm Đồng di dời 78 hộ dân ở xã Quảng Sơn ra khỏi khu vực sạt trượt

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua khiến quả đồi tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện nhiều vết sụt lún, sạt trượt đe doạ an toàn tính mạng người dân. Đến ngày 18/9 đã có 78 hộ với khoảng 450 nhân khẩu được chính quyền và lực lượng chức năng di chuyển đến nơi an toàn.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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