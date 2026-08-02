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Lan tỏa yêu thương từ chương trình đi bộ vì nạn nhân da cam

Chủ Nhật, 19:35, 02/08/2026
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VOV.VN - Hậu quả chất độc da cam vẫn âm thầm kéo dài qua nhiều thế hệ, ảnh hưởng nặng nề đến hàng chục ngàn người tại TP.HCM. Thông điệp này được nhấn mạnh tại chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2026 diễn ra ngày 2/8, thu hút hơn 5.000 người tham gia, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng

Thiếu tướng, PGS.TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM cho biết, sau 65 năm kể từ thảm họa da cam và hơn 50 năm đất nước thống nhất, di chứng chất độc da cam/dioxin vẫn để lại những tổn thất nặng nề về sức khỏe, tinh thần và đời sống của các gia đình nạn nhân. Dù Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ và nhận được sự chung tay của cộng đồng trong và ngoài nước, song thực tế vẫn còn không ít khó khăn.

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Hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam 

Đáng chú ý, sau khi hợp nhất TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, toàn thành phố hiện ước tính có khoảng 25.000 người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam qua nhiều thế hệ, đặt ra thách thức lớn trong công tác chăm sóc, hỗ trợ và quản lý.

Trong bối cảnh đó, ông Nguyễn Hồng Sơn cho biết, thời gian tới, Hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về hậu quả chất độc da cam trong nước và quốc tế, đặc biệt hướng tới thế hệ trẻ Việt Nam và Hoa Kỳ; đồng thời vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Bên cạnh đó, Hội đề xuất triển khai Dự án “Làng Cam” - mô hình chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề và tạo việc làm cho nạn nhân, giúp họ từng bước hòa nhập cộng đồng.

Ông cũng kiến nghị lãnh đạo TP.HCM sớm bố trí quỹ đất, hỗ trợ nguồn lực để hiện thực hóa dự án, đồng thời kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành.

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Hơn 5.000 người tham gia đi bộ
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Chương trình thu hút đông đảo người dân, lan tỏa tinh thần sẻ chia với nạn nhân chất độc da cam 

Hưởng ứng lời kêu gọi đó, chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2026 đã thu hút hơn 5.000 người tham gia, gồm đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, văn nghệ sĩ và người dân. Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

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Nhiều phần quà ý nghĩa được trao tận tay các nạn nhân chất độc da cam

Chương trình còn có sự tham gia của bạn bè quốc tế, đại diện các tổng lãnh sự Cuba, Trung Quốc, Nga cùng nhiều tổ chức quốc tế đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ, thể hiện sự quan tâm và đồng hành trong nỗ lực khắc phục hậu quả chất độc da cam tại Việt Nam.

Nhân dịp hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2026), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM đã trao tặng 10 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 10 triệu đồng) cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cùng 20 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) cho các gia đình bị ảnh hưởng. Trước đó, nhiều đoàn cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có ba thế hệ chịu di chứng chất độc da cam trên địa bàn thành phố.

Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM
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