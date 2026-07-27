Lặng thầm giữ lửa tri ân trên "đất thiêng" Quảng Trị

Những ngày này, khi nắng vừa lên trên những hàng cây, người dân trong xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cùng nhau về Nghĩa trang Liệt sĩ xã. Người quét lá, lau bia; người đặt lại bình hoa; người cẩn thận thắp từng nén hương lên những phần mộ. Không ai bảo ai, bước chân dường như chậm hơn.

Các cựu chiến binh đến nghĩa trang viếng hương các đồng đội

Quảng Trị từng là chiến trường ác liệt. Biết bao người lính từ nhiều miền quê đã chiến đấu, hy sinh và mãi mãi nằm lại nơi đây. Vì thế, với người dân nơi đây, những người lính ấy dù đến từ đâu cũng đã trở thành một phần máu thịt của quê hương.

Thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Năm nào cũng vậy, đến dịp 27/7, bà Lê Thị Tuyết, ở làng Đại An Khê, xã Hải Lăng lại cùng bà con đến nghĩa trang dâng hương. Bà Tuyết nói, đó là việc mà người dân quê mình đã làm từ hàng chục năm nay: “Không chỉ những người con của quê hương, nơi đây còn có các anh hùng liệt sĩ cả nước, nhiều nhất là phía Bắc đã nằm lại nơi đây. Quê hương có truyền thống đến ngày 27/7 hàng năm, bà con đến đây dâng hương để tri ân công đức của các anh hùng liệt sĩ”.

Các đoàn viên thanh niên vệ sinh các phần mộ, thắp hương tri ân các liệt sĩ

Một nén hương, một nhành hoa, một tấm bia mộ được lau sạch… Những việc rất nhỏ, nhưng cứ thế được người dân nơi đây gìn giữ qua năm tháng. Và mạch nguồn tri ân ấy đang được tiếp nối bởi những người trẻ. Những ngày trước 27/7, đoàn viên, thanh niên lại có mặt tại nghĩa trang, cùng nhau quét dọn, chăm sóc các phần mộ, chuẩn bị cho lễ thắp nến tri ân.

Sinh ra khi đất nước đã hòa bình, nhưng mỗi lần đứng trước những hàng bia mộ, đoàn viên Lê Thị Huyền Anh lại cảm nhận rõ hơn cái giá của độc lập, tự do hôm nay: “Năm nào đến ngày 27/7, chúng em cũn cùng nhau tới nghĩa trang liệt sĩ dọn vệ sinh, thắp hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Em thấy đây là hoạt động rất ý nghĩa, thể hiện lòng yêu nước, biết ơn sự hy sinh của cha ông để giành lại hòa bình, độc lập, tự do hôm nay”.

Thanh niên xã Hải Lăng viếng các anh hùng liệt sĩ.

Khi tự tay lau một tấm bia, đặt một bông hoa hay thắp một nén hương, lịch sử không còn chỉ nằm trên những trang sách. Đó cũng là cách ký ức được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện có hệ thống hơn 150 nghĩa trang liệt sĩ, nơi yên nghỉ của hàng vạn người con từ mọi miền Tổ quốc, trong đó có 3 nghĩa trang lớn là Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc. Cùng với các hoạt động tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các địa phương tiếp tục chăm lo người có công, gia đình chính sách; giữ gìn các công trình ghi công và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Quang Hải, Bí thư Đảng ủy xã Hải Lăng cho biết: “Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, xã tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực, đồng thời đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Thời gian tới Đảng bộ xã sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt hơn nữa những chính sách đối với người có công, huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách. Chúng tôi chú trọng giữ gìn, tôn tạo các công trình ghi công, phát huy giá trị các địa chỉ đỏ trên địa bàn xã”.

Các hoạt động tri ân được chính quyền cấp xã tiếp tục chú trọng

Dòng người đến viếng rồi lặng lẽ ra về, những nén hương rồi sẽ tàn, nhưng lòng biết ơn thì vẫn mãi đọng lại. Ở nơi này, tri ân không chỉ là câu chuyện của một ngày tháng Bảy. Đó là mạch nguồn nghĩa tình được lặng thầm gìn giữ, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.